Sociedad

Vietnam activa planes de contingencia marítima y aérea frente a impacto directo del tifón Maysak

Quang Ninh suspendió las salidas al mar y activó medidas de emergencia ante la llegada del tifón Maysak, que amenaza el norte de Vietnam.

Guardias fronterizos ayudan a los pescadores a evitar el tifón Mayak. Foto: VNA.
Guardias fronterizos ayudan a los pescadores a evitar el tifón Mayak. Foto: VNA.

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la provincia de Quang Ninh decretó la suspensión temporal de los permisos de salida al mar para todas las embarcaciones de la demarcación, con el propósito de salvaguardar la seguridad de las tripulaciones y naves frente a la inminente llegada del tifón Maysak.

De acuerdo con el Centro de Pronósticos Meteorológicos e Hidrológicos local, se prevé que el disturbio ciclónico, el primero que se forma en el Mar del Este y amenaza a Vietnam este año, atraviese la isla china de Hainan para internarse en el norte del Golfo de Tonkín con vientos sostenidos de fuerza 8 y rachas de hasta nivel 10, lo que sitúa el riesgo de desastre natural en categoría 3.

Ante la previsión de ráfagas y perturbaciones meteorológicas previas al impacto, las autoridades ordenaron la paralización de los permisos para botes turísticos y de alojamiento nocturno en la bahía a partir de las 12:00 horas del 3 de julio, extendiendo la restricción al resto de las flotas a partir de las 17:00 horas del mismo día.

Las fuerzas de gestión autorizaron el traslado de los navíos hacia los refugios designados, labores que deberán concluir antes de las 07:00 horas del 4 de julio. Paralelamente, el gobierno provincial instruyó a las localidades costeras a realizar censos y mantener comunicación constante con los capitanes de los barcos para evitar que naveguen en áreas de peligro, al tiempo que se activaron planes de contingencia para proteger los criaderos acuícolas y asegurar la evacuación de residentes y visitantes en las islas.

Como parte de estas acciones, la estación fronteriza de Thanh Lan reportó el resguardo de 272 embarcaciones pesqueras y balsas que operan en su jurisdicción.

Por otra parte, ante la trayectoria proyectada del tifón Maysak, la Autoridad de la Aviación Civil de Vietnam ordenó el estado de alerta y guardias operativas las 24 horas en las terminales aeroportuarias de la región septentrional.

El organismo advirtió que los aeropuertos internacionales de Van Don (en la provincia de Quang Ninh) y Cat Bi (Hai Phong) sufrirán los impactos directos del fenómeno meteorológico, mientras que las instalaciones de Noi Bai (Hanoi) y Tho Xuan (Thanh Hoa) deberán actualizar de forma permanente los partes climatológicos ante posibles variaciones en la ruta de la tormenta.

La institución reguladora instó a la Corporación de Gestión de Tránsito Aéreo de Vietnam (VATM) a robustecer la emisión de alertas tempranas y coordinar de cerca con las aerolíneas para ajustar los itinerarios de vuelo.

De igual modo, las administraciones de los aeropuertos recibieron instrucciones de inspeccionar las infraestructuras críticas y los sistemas de comunicación para mitigar riesgos por inundaciones asociadas a las precipitaciones posteriores al paso del ciclón./.

VNA
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Cambio Climático

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