Vietnam registra cerca de 53 millones de personas con empleo en el primer semestre

Hanoi (VNA)- El mercado laboral mantuvo su recuperación y crecimiento estable durante el primer semestre de 2026, con 52,6 millones de personas con empleo, 672.500 más que el año anterior, según informó la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas.



En concreto, en el segundo trimestre, la población activa mayor de 15 años alcanzó una cifra estimada de 53,8 millones, 175.600 más que en el trimestre anterior y 693.500 más que en el mismo periodo del año anterior. En los primeros seis meses del año, la cifra ascendió a 53,7 millones, un aumento de 690.700 personas con respecto al mismo periodo del año anterior.



La proporción de trabajadores con cualificaciones o certificados formales aumentó al 29,7% durante el periodo de enero a junio, 0,8 puntos porcentuales más que el año anterior, lo que refleja una mejora gradual en la calidad de la fuerza laboral.



Se estima que el número de personas empleadas alcanzó los 52,7 millones en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un aumento de 170.200 con respecto al trimestre anterior y de 688.300 con respecto al mismo periodo del año anterior.



La tasa de subempleo entre la población en edad de trabajar se situó en el 1,65% durante el primer semestre del año, una disminución de 0,07 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Fue del 1,24% en las zonas urbanas y del 1,92% en las zonas rurales.



El ingreso mensual promedio de los trabajadores en este periodo fue de 9 millones de VND (más de 340 USD), un incremento de 717.000 VND (27,57 dólares) interanual.



Durante los primeros seis meses del año, la tasa de desempleo entre la población en edad de trabajar fue del 2,22%, sin cambios con respecto al mismo periodo del año anterior, con un 2,47% en las zonas urbanas y un 2,05% en las zonas rurales.



La Oficina Nacional de Estadística informó que el mercado laboral continuó experimentando una transformación estructural positiva, en consonancia con la transformación económica del país.



El empleo en agricultura, silvicultura y pesca disminuyeron en 202.600 puestos de trabajo durante el primer semestre, mientras que la industria y la construcción sumaron 474.100 trabajadores y el sector servicios se expandió en 400.900.



El sector de servicios emplea actualmente a cerca de 21,6 millones de personas, lo que representa el 40,9% del empleo total, seguido por la industria y la construcción con 17,7 millones de trabajadores, o el 33,9%.



Esta tendencia refleja un desplazamiento continuo de la mano de obra desde sectores de menor productividad hacia industrias de mayor valor añadido.



El número de personas que trabajan en sectores clave de la economía digital ascendió a aproximadamente 1,5 millones, lo que representa casi el 3% de la fuerza laboral empleada del país, una cifra significativamente superior a la de años anteriores.



Nguyen Thi Thanh Mai, jefa interina de la división de estadísticas de población y trabajo de la Oficina Nacional de Estadística, consideró esto una señal positiva que demuestra que la transformación digital está creando nuevas oportunidades de empleo e incentivando a los trabajadores a incorporarse a sectores con mayor uso de tecnología y conocimiento.



Sin embargo, el mercado laboral sigue enfrentando varios desafíos. Los trabajadores informales aún representan alrededor del 62% del empleo total, mientras que la tasa de jóvenes desempleados o que no participan en programas de educación o capacitación se mantiene relativamente alta.



Señaló la necesidad de intensificar la capacitación profesional, mejorar la calidad de la mano de obra, crear más oportunidades de empleo formal y apoyar la transición hacia sectores con mayor productividad y valor./.

VNA