Salineros de Ha Tinh preservan oficio tradicional bajo intenso calor del verano

Bajo el intenso calor del verano, los salineros de los campos de sal de Chau Ha, en la comuna de Mai Phu, provincia de Ha Tinh, trabajan sin descanso desde primeras horas de la mañana hasta el atardecer para obtener sal blanca de gran pureza. La producción de sal requiere precisión en cada etapa del proceso, pero también supone una labor ardua, marcada por las altas temperaturas, los bajos ingresos y el desafío de preservar un oficio tradicional que poco a poco va desapareciendo.