Salineros de Ha Tinh preservan oficio tradicional bajo intenso calor del verano

Multimedia
Fotos Videos Infografías Mega Story Podcast
Habitantes excavan estanques para almacenar el agua salada conducida desde el mar. (Foto: VNA)
Habitantes excavan estanques para almacenar el agua salada conducida desde el mar. (Foto: VNA)
Los primeros cristales de sal comienzan a formarse sobre la superficie de las eras de evaporación. (Foto: VNA)
Los primeros cristales de sal comienzan a formarse sobre la superficie de las eras de evaporación. (Foto: VNA)
Salineros trasladan el agua salada a los estanques de filtración. (Foto: VNA)
Salineros trasladan el agua salada a los estanques de filtración. (Foto: VNA)
La campaña salinera suele comenzar en marzo y alcanza su punto álgido entre mayo y junio de cada año. (Foto: VNA)
La campaña salinera suele comenzar en marzo y alcanza su punto álgido entre mayo y junio de cada año. (Foto: VNA)
Cestas repletas de sal se alinean tras la cosecha. (Foto: VNA)
Cestas repletas de sal se alinean tras la cosecha. (Foto: VNA)
Pese a los bajos ingresos, los habitantes de Chau Ha mantienen vivo el oficio tradicional de la producción de sal. (Foto: VNA)
Pese a los bajos ingresos, los habitantes de Chau Ha mantienen vivo el oficio tradicional de la producción de sal. (Foto: VNA)
Salineros transportan la sal desde los campos hasta los puntos de acopio. (Foto: VNA)
Salineros transportan la sal desde los campos hasta los puntos de acopio. (Foto: VNA)
Habitantes trasladan la sal desde las salinas hasta sus hogares. (Foto: VNA)
Habitantes trasladan la sal desde las salinas hasta sus hogares. (Foto: VNA)
Salineros utilizan rastrillo para recoger la sal cristalizada en las áreas de evaporación. (Foto: VNA)
Salineros utilizan rastrillo para recoger la sal cristalizada en las áreas de evaporación. (Foto: VNA)
Los salineros de Chau Ha continúan la cosecha de sal bajo el abrasador sol del verano. (Foto: VNA)
Los salineros de Chau Ha continúan la cosecha de sal bajo el abrasador sol del verano. (Foto: VNA)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Salineros de Ha Tinh preservan oficio tradicional bajo intenso calor del verano

Bajo el intenso calor del verano, los salineros de los campos de sal de Chau Ha, en la comuna de Mai Phu, provincia de Ha Tinh, trabajan sin descanso desde primeras horas de la mañana hasta el atardecer para obtener sal blanca de gran pureza. La producción de sal requiere precisión en cada etapa del proceso, pero también supone una labor ardua, marcada por las altas temperaturas, los bajos ingresos y el desafío de preservar un oficio tradicional que poco a poco va desapareciendo.

Seguir VietnamPlus
#Vietnam #Ha Tinh #Chau Ha #salinas #producción de sal #salineros #oficio tradicional #patrimonio cultural #agricultura #economía rural #verano #ola de calor Ha Tinh

Noticias relacionadas