Vietnam refuerza medidas de emergencia ante la llegada del tifón Maysak

Hanoi (VNA) - Las autoridades vietnamitas intensificaron este sábado las medidas de prevención ante la inminente llegada del tifón Maysak, que amenaza la costa norte del país, con el despliegue de efectivos militares y policiales, la suspensión de actividades marítimas y la evacuación de embarcaciones hacia zonas seguras para reducir al mínimo los riesgos para la población.



Las localidades costeras de Hai Phong y Quang Ninh, consideradas entre las más expuestas al impacto de la tormenta, mantienen activados sus planes de emergencia con prioridad en la protección de los residentes, los turistas y las actividades pesqueras y acuícolas.



En la ciudad de Hai Phong, las autoridades prohibieron desde la tarde del viernes la navegación de embarcaciones pesqueras y turísticas, así como las actividades recreativas y de acuicultura en el mar.



Hasta la mañana del sábado, las fuerzas de seguridad habían inspeccionado 1.626 embarcaciones con 4.441 tripulantes y confirmaron que prácticamente toda la flota había alcanzado refugios seguros, sin reportes de barcos desaparecidos o faenando en áreas de riesgo.



En la isla de Bach Long Vi, situada en el golfo de Tonkín, permanecían resguardadas 136 embarcaciones con 441 personas, mientras las autoridades utilizan un sistema de radar para supervisar de forma permanente el tráfico marítimo y detectar cualquier embarcación que aún permanezca en el mar para facilitar su ingreso a puerto.



Como parte del operativo, Hai Phong mantiene en alerta a más de 15.400 militares, apoyados por centenares de vehículos y embarcaciones, además de más de 800 agentes de policía preparados para intervenir en labores de rescate, seguridad y asistencia a la población.



Funcionarios del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hai Phong inspeccionan la preparación del sistema de drenaje de inundaciones en la estación de bombeo de Do Neo, comuna de Dai Son. (Foto: VNA)



La ciudad también reforzó sus reservas estratégicas de alimentos, agua potable, combustible y otros productos de primera necesidad para garantizar el abastecimiento en caso de que el tifón provoque interrupciones en el transporte o el suministro de bienes básicos.



Durante las labores preventivas, efectivos de la guardia fronteriza evacuaron de urgencia a una mujer embarazada desde la isla de Cat Ba hasta el continente, donde recibió atención médica tras romper aguas en plena emergencia por el tifón.



En la vecina provincia de Quang Ninh, donde se prevé uno de los mayores impactos del fenómeno, las autoridades mantienen bajo vigilancia permanente las zonas costeras. Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, la circulación del tifón ya provoca vientos de entre fuerza 6 y 8, con rachas de hasta fuerza 9, además de lluvias intensas que podrían prolongarse durante los próximos días.



En el distrito insular de Co To permanecen 2.845 turistas, incluidos 14 extranjeros. Las autoridades informaron de que todos cuentan con alojamiento, alimentación y condiciones de seguridad garantizadas mientras se mantiene la suspensión de las conexiones marítimas.



Asimismo, miles de embarcaciones permanecen refugiadas en los principales puertos de Quang Ninh y las administraciones locales continúan revisando viviendas vulnerables, preparando eventuales evacuaciones y reforzando las instalaciones dedicadas a la acuicultura.



Las autoridades de Hai Phong y Quang Ninh mantienen centros de mando operativos las 24 horas y siguen de cerca la evolución del tifón para responder con rapidez ante cualquier emergencia, con el objetivo de minimizar los daños personales y materiales que pueda causar Maysak./.