Provincia de Bac Ninh garantiza derechos religiosos en proyecto de aeropuerto

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - En el proceso de liberación de terrenos para el Aeropuerto Internacional de Gia Binh, un proyecto valorado en unos 7,55 mil millones de dólares, la provincia de Bac Ninh ha priorizado la reasignación de tierras y la reubicación adecuada de instalaciones religiosas y de culto, garantizando la libertad de creencias y promoviendo el consenso social para acelerar su ejecución.

Uno de los casos más representativos es la iglesia de Ngo Thon, en la comuna de Gia Binh. Tras un proceso de revisión y coordinación entre las autoridades locales, los organismos especializados y representantes de la parroquia, el 19 de junio las autoridades otorgaron certificados de derecho de uso de la tierra para los terrenos de reposición destinados a las actividades religiosas de la comunidad católica de Ngo Thon, con carácter de uso permanente.

El procedimiento se llevó a cabo de forma pública, transparente y conforme a la legislación vigente, garantizando al mismo tiempo el ejercicio legítimo de las actividades religiosas de la población.

Cabe destacar que el terreno destinado a la reubicación cuenta con una superficie mayor que el emplazamiento anterior y dispone de toda la documentación legal necesaria, lo que proporciona una base estable para las actividades de la parroquia a largo plazo.

Se prevé que la infraestructura de la zona de reasentamiento, que abarca más de 140 hectáreas en la comuna de Gia Binh, esté terminada en julio. (Fuente: VNA)

Pham Van Thinh, vicepresidente del Comité Popular de Bac Ninh, afirmó que la provincia aplica plenamente las directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado en materia de libertad de culto y religión.

Asimismo, expresó su deseo de que las organizaciones religiosas continúen colaborando con las autoridades en la gestión y el uso eficiente y adecuado de los terrenos.

Por su parte, el representante del Obispado de Bac Ninh, el sacerdote Nguyen Van Khiem, agradeció la atención de las autoridades provinciales por asignar un emplazamiento más favorable para la construcción de la nueva iglesia y manifestó su esperanza de que los procedimientos restantes se completen pronto para estabilizar las actividades religiosas.

Con anterioridad, la provincia había mantenido múltiples reuniones de diálogo con el Obispado y las parroquias afectadas para escuchar las inquietudes y aspiraciones de la población. Las propuestas relacionadas con nuevos lugares de culto, apoyos temporales, reasentamiento y estabilización de los medios de vida fueron estudiadas y atendidas de manera adecuada.

En consecuencia, las familias católicas participaron conjuntamente en los sorteos de reasentamiento y recibieron parcelas cercanas entre sí y próximas a la nueva iglesia, lo que facilita el mantenimiento de sus actividades religiosas.

Muchos residentes valoraron positivamente la actuación de las autoridades locales, considerando que la atención y resolución de sus legítimas demandas contribuyó a generar consenso durante la implementación del proyecto.

El Aeropuerto Internacional de Gia Binh abarcará una superficie de 1.960 hectáreas. Una vez concluido, permitirá atender una elevada demanda de transporte de pasajeros y mercancías, además de contribuir a la atracción de inversiones internacionales y al fortalecimiento de la capacidad de defensa y seguridad.

Actualmente, Bac Ninh acelera la construcción de la infraestructura de las zonas de reasentamiento con el objetivo de entregar los terrenos y los certificados de uso de la tierra a la población lo antes posible, para que puedan estabilizar su vida./.