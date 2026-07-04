Política

Gobierno de Vietnam evalúa desempeño del primer semestre y fija prioridades para el resto de 2026

Gobierno de Vietnam analiza la economía del primer semestre y define prioridades para alcanzar un crecimiento de dos dígitos en 2026

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la cita. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la cita. (Foto: VNA)

Hanoi, 04 jul (VNA) - El Gobierno de Vietnam celebró esta mañana su reunión ordinaria correspondiente a junio de 2026, junto con una conferencia nacional en línea con las 34 provincias y ciudades del país, para evaluar el desempeño socioeconómico del primer semestre y definir las prioridades para los próximos meses.

Al inaugurar la sesión, el primer ministro Le Minh Hung advirtió que el escenario internacional sigue marcado por una creciente complejidad, debido al recrudecimiento de la competencia estratégica entre las principales potencias, el conflicto en Oriente Medio, las interrupciones de las cadenas de suministro y el aumento de las presiones inflacionarias.

En el ámbito interno, señaló que Vietnam aún enfrenta importantes retos para preservar la estabilidad macroeconómica, garantizar la seguridad energética y fortalecer los motores del crecimiento.

No obstante, destacó que, bajo el liderazgo del Partido, con el respaldo de la Asamblea Nacional y el compromiso del sistema político, la población y la comunidad empresarial, el Gobierno, los ministerios y las administraciones locales han aplicado de manera coordinada y decidida las políticas y medidas previstas.

Gracias a ello, la economía y la sociedad mantuvieron una evolución positiva en junio, el segundo trimestre y el conjunto del primer semestre, creando condiciones favorables para cumplir los objetivos fijados para 2026.

El jefe del Ejecutivo instó a los participantes a realizar una evaluación exhaustiva de los logros alcanzados, las limitaciones y los desafíos pendientes, así como a presentar propuestas de políticas que permitan aprovechar con mayor eficacia el potencial y los recursos del país.

Asimismo, llamó a centrar los debates en las prioridades del segundo semestre, con el propósito de alcanzar un crecimiento de dos dígitos sin comprometer la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, subrayó la necesidad de profundizar las reformas institucionales, liberar recursos para el desarrollo y potenciar nuevos motores de crecimiento, especialmente la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, (centro) participa en el evento. (Foto: VNA)



Según la agenda, la conferencia examinará la situación socioeconómica de junio y del segundo trimestre de 2026, el avance del desembolso de la inversión pública, la implementación de los Programas de Objetivos Nacionales, la ejecución del presupuesto estatal durante el primer semestre, la labor de dirección y gestión del Gobierno, así como los preparativos para el curso escolar 2026-2027.

Al término de los debates, el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, pronunciará un discurso con las orientaciones estratégicas para la implementación de las tareas en el próximo período./.

VNA
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