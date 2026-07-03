Vietnam y Ghana buscan ampliar cooperación en diversos sectores

Hanoi (VNA)- Vietnam y Ghana acordaron fortalecer la cooperación en una diversos sectores prometedores, como defensa, seguridad, educación y formación, tecnologías de la información, telecomunicaciones, desarrollo de infraestructuras y logística, durante la primera consulta política entre sus ministerios de Relaciones Exteriores.



Como parte de una visita de trabajo a África Occidental del 2 al 3 de julio, el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Anh Tuan, visitó Ghana y copresidió la primera consulta política junto con su homólogo de Ghana, James Gyakye Quayson.



Durante la consulta, ambos viceministros se informaron sobre la situación en cada país, revisaron las relaciones bilaterales, analizaron medidas para ampliar la cooperación e intercambiaron opiniones sobre la coordinación en foros regionales e internacionales.



Anh Tuan destacó la larga amistad entre Vietnam y Ghana, forjada sobre los cimientos establecidos por el Presidente Ho Chi Minh y el primer presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, en la década de 1960.



Hizo un llamado a fortalecer la confianza política mediante intercambios de delegaciones de los niveles y aprovechar las fortalezas económicas de ambos países para apoyar sus objetivos de desarrollo a largo plazo.



Tras señalar que Ghana se convirtió en el cuarto socio comercial más importante de Vietnam en África y que el comercio bilateral superó los mil millones de dólares por primera vez en 2025, Anh Tuan propuso ampliar y diversificar los bienes comercializados, establecer mecanismos de intercambio de información sobre mercados, políticas y oportunidades de cooperación en los sectores.



También sugirió que las dos partes designen cónsules honorarios en cada país y aceleren las negociaciones sobre acuerdos económicos clave, incluidos los relativos a la evitación de la doble imposición y la promoción y protección de las inversiones.



Por su parte, Quayson elogió los impresionantes logros socioeconómicos de Vietnam y su modelo de desarrollo agrícola, y expresó el interés de Ghana en aprender de la experiencia vietnamita en el desarrollo de cadenas de valor para el arroz, el anacardo, el caucho y la acuicultura.



Afirmó que dicha cooperación ayudaría a Ghana a reducir sus exportaciones de materias primas, aumentar el valor añadido de los productos nacionales, fortalecer la seguridad alimentaria e impulsar las exportaciones.



Ambas partes acordaron ampliar la cooperación en defensa, seguridad, educación y formación, telecomunicaciones, tecnología de la información, desarrollo de infraestructuras y logística.



Respaldaron el fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades empresariales de ambos países, incluyendo la posible creación de un Consejo Empresarial Vietnam-Ghana.



En nombre de los dos gobiernos, Anh Tuan y Quayson firmaron un acuerdo sobre la exención de visado para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales.



Durante el viaje, el vicecanciller también sostuvo reuniones de trabajo con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ghana (GNCCI), Stephane Miezan, y el jefe de Gabinete de la Secretaría del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), Rui Livramento, y visitó el Parque Memorial Kwame Nkrumah./.

VNA