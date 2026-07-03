Política

Grecia impulsa la cooperación laboral con Vietnam

Vietnam y Grecia avanzan en acuerdos de cooperación laboral para facilitar el empleo legal y fortalecer la gestión migratoria con países de la ASEAN.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Roma (VNA) – La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, junto con embajadores de otros países de la ASEAN en Grecia, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Migración y Asilo de Grecia, Athanasios Plevris, para intercambiar sobre la promoción de la cooperación laboral entre Grecia y las naciones regionales con representación diplomática en Atenas.

En la reunión, Athanasios Plevris señaló que, para responder a la demanda de mano de obra y apoyar el desarrollo económico, Grecia desea fortalecer la cooperación laboral con los Estados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Subrayó que la pronta firma de acuerdos de cooperación laboral contribuirá a garantizar los derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores, además de apoyar el control de los flujos migratorios, una de las prioridades del Gobierno griego y la Unión Europea (UE), en el contexto de la entrada en vigor desde junio del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.

Por su parte, Pham Thi Thu Huong informó que, tras la reunión sostenida con el ministro griego en marzo, la Embajada de Vietnam ha trabajado con las autoridades competentes nacionales sobre el interés de Grecia en la cooperación laboral con el país indochino.

Expresó el deseo de que ambas partes continúen los intercambios y avancen hacia la firma de un acuerdo de cooperación laboral, facilitando así el envío de trabajadores vietnamitas a Grecia y contribuyendo a que la cooperación bilateral sea cada vez más sustantiva y efectiva.

El ministro greco coincidió con la propuesta vietnamita y encargó a los organismos competentes continuar coordinándose estrechamente con Vietnam y los países de la ASEAN para impulsar la pronta firma de dichos acuerdos.

Según datos del Ministerio de Migración y Asilo de Grecia, actualmente hay alrededor de 1.700 trabajadores vietnamitas residiendo y trabajando legalmente en el país./.

VNA
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Participantes en la reunión. (Foto: VNA)

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