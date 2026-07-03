Ministro de Defensa elogia a militares vietnamitas participantes en labores humanitarios en Venezuela

Hanoi (VNA)- El general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Vietnam, envió hoy una carta de reconocimiento a los oficiales y militares profesionales que participan en las operaciones de respuesta y recuperación tras el terremoto ocurrido en Venezuela.



En su mensaje, Van Giang destacó las graves pérdidas humanas y materiales que sufrió el pueblo venezolano tras un doble terremoto de gran intensidad ocurrido el 24 de junio pasado, y ante esta situación, la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa de Vietnam decidió enviar 82 oficiales y militares profesionales, junto con equipos especializados, material logístico y perros de búsqueda y rescate, para apoyar las labores de asistencia humanitaria y recuperación.



Estas acciones, dijo, afirman la tradición vietnamita de solidaridad y ayuda mutua, así como al principio de que “Vietnam es un amigo, un socio confiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional”, en respuesta al llamado del presidente interino de Venezuela y siguiendo las directrices de los dirigentes del Partido, del Estado.



El ministro señaló que la misión se desarrolló en condiciones especialmente exigentes debido al escaso tiempo de preparación, la gran distancia del despliegue, las dificultades de alojamiento y trabajo sobre el terreno, así como la persistencia de réplicas sísmicas que incrementaban los riesgos para los equipos de rescate.



No obstante, subrayó que, gracias a su profesionalismo, capacidad, sentido de responsabilidad, determinación y a la experiencia adquirida en anteriores operaciones internacionales de asistencia tras terremotos, los efectivos vietnamitas trabajaron contrarreloj, aprovechando cada minuto para superar las dificultades y coordinar estrechamente sus acciones con las autoridades venezolanas.



Como resultado, lograron desplegar con rapidez los medios y recursos de búsqueda y rescate, localizar y extraer de entre los escombros a decenas de víctimas, entregándolas posteriormente a las autoridades locales. Asimismo, prestaron asistencia médica de emergencia sobre el terreno, garantizando en todo momento la seguridad.



Según el general Phan Van Giang, estos resultados reflejan el elevado espíritu de solidaridad internacional, las buenas tradiciones del pueblo vietnamita y las cualidades nobles de los "Soldados del Tío Ho" en el ámbito internacional.



La Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa expresaron su reconocimiento y alta valoración por el sentido de responsabilidad y los logros alcanzados por el contingente desplegado.



En su carta, el ministro exhortó a los militares vietnamitas a seguir enalteciendo la tradición de “Decididos a luchar, decididos a vencer" del heroico Ejército Popular de Vietnam, fortaleciendo la unidad y la coordinación, actuando con mayor determinación y creatividad para rescatar al mayor número posible de personas afectadas, sin dejar de garantizar la seguridad absoluta./.

VNA