Primer ministro vietnamita insta a acelerar finalización de bases de datos nacionales

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a los ministerios y organismos a completar urgentemente la conexión de las bases de datos clave con el Centro Nacional de Datos en 2026; y los sistemas más complejos en 2027.



El jefe de Gobierno presidió este viernes en Hanoi una reunión sobre la construcción de bases de datos nacionales y sectoriales, tecnologías estratégicas y productos tecnológicos clave, así como la infraestructura de centros de investigación, instalaciones de ensayo y laboratorios nacionales de referencia.



Minh Hung señaló que la implementación actual aún no es sustantiva ni uniforme. Muchas bases de datos fundamentales no están conectadas con el Centro Nacional de Datos; algunos ministerios aún no han emitido marcos de arquitectura de datos, no han definido plenamente los campos de información, las responsabilidades de actualización y compartición de datos, ni han aprovechado eficazmente los datos para la reforma de los procedimientos administrativos.



Pidió que los ministros asuman directamente la dirección y la responsabilidad sobre el progreso y la calidad de las bases de datos bajo su gestión, garantizando datos “correctos, completos, limpios y actualizados”, conectados y sincronizados con el Centro Nacional de Datos.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente debe completar la estandarización y verificación cruzada de la base de datos nacional de tierras con la base de datos nacional de población, y finalizar el sistema de datos de tierras en 2027.



El Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, deben completar la integración de las bases de datos de mercancías, finanzas y registro civil electrónico antes del 30 de septiembre de 2026.



El resto de los ministerios deberán emitir sus marcos de arquitectura y gobernanza de datos antes del 31 de julio de 2026, y completar las regulaciones legales sobre gestión, intercambio y explotación de datos antes del 30 de septiembre de 2026.



Los ministerios y agencias actualizan proceso de trabajo a petición del Ministerio de Seguridad Pública, el cual es responsable de estudiar las propuestas relacionadas con la explotación y el intercambio de datos para la gestión y la administración del Estado.



En cuanto al desarrollo de tecnologías estratégicas, el primer ministro afirmó que el marco legal básico ya ha sido completado, pero la implementación sigue siendo lenta.



Enfatizó que esta debe considerarse una tarea central, junto con la aceleración del desarrollo de infraestructuras de investigación, centros de ensayo, laboratorios nacionales clave y recursos humanos de alta calidad.



En este sentido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología debe liderar la finalización del proyecto de resolución para resolver obstáculos en la asignación y distribución de fondos para actividades de ciencia, tecnología e innovación, y presentarlo al Gobierno antes del 5 de julio.



También debe emitir circulares de implementación de la Ley de Alta Tecnología antes del 10 de julio; y estudiar mecanismos de exención o reducción de responsabilidad en actividades de investigación e innovación en beneficio del interés público.



El primer ministro también pidió acelerar la implementación de las tareas establecidas en la Decisión 808/QD-TTg sobre el desarrollo de tecnologías estratégicas; establecer mecanismos de coordinación entre agencias reguladoras, institutos de investigación, universidades y empresas; y formar empresas líderes en tecnologías estratégicas, así como centros de excelencia en investigación.



Respecto al sistema nacional de centros de investigación, ensayo y laboratorios clave, el jefe de Gobierno pidió completar rápidamente el plan de desarrollo, revisar y eliminar obstáculos en inversión, gestión y operación, y perfeccionar mecanismos de uso compartido de infraestructura, movilizando recursos sociales mediante formas de cooperación adecuadas, con el objetivo de construir un sistema moderno y sincronizado que apoye eficazmente el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación./.

VNA