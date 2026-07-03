Política

Vietnam impulsa el Marco Nacional de Arquitectura Integral Digital

Vietnam avanza en el Marco Nacional de Arquitectura Digital para fortalecer la transformación digital, la gestión basada en datos y la seguridad cibernética.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la reunión (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la reunión (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión con el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y otros organismos pertinentes sobre el Marco Nacional de Arquitectura Integral Digital.

Tras escuchar el informe y las opiniones de los participantes, Minh Hung destacó que el Marco Nacional de Arquitectura Integral Digital constituye un diseño maestro a nivel nacional, que garantiza la uniformidad, el uso compartido y la interconexión en todo el sistema político desde el nivel central hasta la base, así como la conexión con ciudadanos y empresas.

Subrayó que debe ser un sistema abierto, actualizado y ajustable, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la protección.

El jefe de Gobierno afirmó que se trata de una cuestión de especial importancia para el proceso de transformación digital nacional. El marco constituye la base para la gestión y administración basadas en datos y en la aplicación de la inteligencia artificial, la cual se considera un requisito obligatorio para mejorar la capacidad de análisis y previsión, automatizar la gestión estatal y la prestación de servicios públicos, así como apoyar la gobernanza nacional y la toma de decisiones en tiempo real.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la reunión (Fuente: VNA)

Asimismo, debe garantizar el funcionamiento fluido del Portal Nacional de Servicios Públicos y de los sistemas administrativos de los ministerios y gobiernos locales, reduciendo costos y tiempos para ciudadanos y empresas.

El primer ministro solicitó al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y otros organismos, completar el marco teniendo en cuenta las opiniones de empresas y expertos, incluidos internacionales, y presentar el informe antes del 10 de julio para su pronta aprobación.

Sobre esta base, los ministerios y localidades deberán elaborar sus propios marcos de arquitectura, cumpliendo estrictamente con el marco nacional para asegurar la interoperabilidad de los datos.

Por otro lado, se deberá evaluar el estado actual de los sistemas existentes para determinar cuáles pueden mantenerse, actualizarse o sustituirse, evitando el despilfarro de recursos.

El premier también enfatizó la necesidad de revisar y perfeccionar el marco legal para garantizar la base jurídica del funcionamiento de los sistemas de gobernanza digital.

Además, recalcó que la seguridad cibernética, la protección de la información y la seguridad de los datos deben ser una prioridad máxima en la implementación del marco./.

VNA
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