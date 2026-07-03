Vietnam reafirma su papel de coordinación durante reuniones ministeriales del CPTPP

Hanoi (VNA)- En el marco de la presidencia vietnamita del Acuerdo Integral y Progresiva de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026, Vietnam organizó el 26 de junio la conferencia ministerial virtual del CPTPP y la X Reunión del Consejo del CPTPP, informó hoy el Ministerio de Industria y Comercio.



Durante las sesiones, los ministros y representantes de los países miembros abordaron una serie de asuntos estratégicos, entre ellos el inicio de las discusiones detalladas sobre las solicitudes de adhesión de Indonesia, Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).



También debatieron la creación de un Grupo de trabajo temporal para promover un entorno comercial justo, transparente y previsible; el examen del estado de las negociaciones de adhesión de Costa Rica y Uruguay; la actualización del acuerdo; y el fortalecimiento de las actividades de cooperación y del mecanismo de diálogo sobre comercio e inversión entre el CPTPP y sus socios.



Los participantes coincidieron en que, ante la creciente incertidumbre del comercio internacional, los miembros del CPTPP deben reforzar su cooperación para afrontar los desafíos comunes, preservar las cadenas de suministro y generar beneficios para todos los integrantes del bloque.



Destacaron que la ampliación del acuerdo mediante la incorporación de nuevos miembros que cumplan plenamente los elevados estándares del tratado contribuirá a fortalecer el papel, el atractivo y la influencia del CPTPP tanto en la región como a nivel mundial, consolidándolo como un marco de libre comercio de alta calidad, abierto y basado en reglas.



La parte vietnamita se comprometió a trabajar estrechamente con los demás miembros y garantizar que toda evolución futura del acuerdo continúe sustentándose en los principios, estándares e intereses comunes construidos por los países participantes.



También subrayó la necesidad de asignar los recursos de manera razonable y eficiente para mantener un equilibrio entre la plena y efectiva implementación de los compromisos ya vigentes y el impulso de las nuevas prioridades del tratado, con el objetivo de reforzar la coordinación y definir gradualmente las futuras líneas de cooperación dentro del CPTPP.



En las reuniones, los ministros aprobaron la Declaración Ministerial Conjunta del CPTPP sobre ampliación, implementación y cooperación y la Declaración Ministerial Conjunta sobre seguridad energética y cadenas de suministro de productos energéticos esenciales y otros bienes afectados.



Además, acordaron establecer el Grupo de trabajo temporal para promover un entorno comercial justo, transparente y previsible, destinado a fortalecer la cooperación entre los miembros en materia de gobernanza comercial.



Está previsto que la XI Reunión del Consejo Ministerial del CPTPP se celebre en noviembre de 2026 en Vietnam.



El CPTPP constituye el primer acuerdo de libre comercio de nueva generación del que forma parte Vietnam. Actualmente cuenta con 12 miembros: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. Durante 2026, Vietnam ejerce la presidencia rotatoria del acuerdo.



El tratado ha contribuido significativamente al crecimiento del comercio entre Vietnam y los países miembros. En 2025, el comercio bilateral alcanzó 124,5 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 11,9% respecto al año anterior. Las exportaciones vietnamitas sumaron 70,6 mil millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron 53,8 mil millones de dólares./.

VNA