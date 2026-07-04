Vietnam promueve formación de talento STEM para liderar desarrollo de tecnologías estratégicas

Hanoi (VNA) - Vietnam acelera la formación de recursos humanos altamente cualificados en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para responder a las crecientes demandas de sectores estratégicos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la tecnología cuántica, la biotecnología y los nuevos materiales.

Especialistas coinciden en que el desafío no pasa únicamente por formar un mayor número de ingenieros y científicos, sino por desarrollar capacidades nacionales en investigación, innovación y dominio de tecnologías fundamentales.

El profesor asociado y doctor Phan Thanh Binh, ex presidente de la Comisión de Cultura, Educación, Juventud, Adolescencia e Infancia de la Asamblea Nacional, afirmó que Vietnam atraviesa una transición desde un modelo centrado en la recepción y aplicación de tecnologías hacia otro orientado al fortalecimiento gradual de su capacidad de innovación.

Sin embargo, advirtió que el país aún enfrenta importantes desafíos, entre ellos el desarrollo de tecnologías clave, la transferencia de los resultados de la investigación a la práctica, el fortalecimiento del ecosistema de innovación y la disponibilidad de recursos humanos altamente cualificados.

En ese sentido, consideró necesario cambiar el enfoque de la simple "formación de recursos humanos" hacia la "construcción de capacidades nacionales". Para ello, señaló como prioridades el fortalecimiento de la educación STEM desde los niveles básicos, el refuerzo de la enseñanza de matemáticas, física, química e informática, y la preparación de profesionales en todos los niveles, desde técnicos e ingenieros hasta investigadores, especialistas y responsables de la formulación de políticas estratégicas.

Asimismo, propuso consolidar un ecosistema de innovación basado en una estrecha colaboración entre el Estado, las instituciones educativas y las empresas, además de atraer a expertos nacionales, científicos vietnamitas residentes en el extranjero y especialistas internacionales.

Las universidades vietnamitas también están adaptando sus estrategias de formación para responder a las nuevas exigencias tecnológicas. El profesor asociado y doctor Tran Le Quan, rector de la Universidad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, indicó que la institución está invirtiendo de manera integral en programas académicos, desarrollo del profesorado, laboratorios y centros de investigación especializados en semiconductores, IA, ciencia de datos, biotecnología, materiales avanzados y tecnología cuántica.

Según explicó, la cooperación con las empresas permite a los estudiantes acceder a equipos y procesos industriales de última generación, participar en proyectos de investigación aplicada y fortalecer competencias en investigación, innovación, idiomas, habilidades digitales y trabajo interdisciplinario.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Ciudad Ho Chi Minh impulsa un modelo de aprendizaje basado en proyectos, amplía las prácticas profesionales en empresas tecnológicas, fomenta la investigación desde las primeras etapas de la formación y desarrolla programas interdisciplinarios para responder a las necesidades de los sectores estratégicos.

La institución también actualiza sus planes de estudio conforme a estándares internacionales, continúa invirtiendo en laboratorios y amplía la cooperación con empresas para facilitar el acceso temprano de los estudiantes a las tecnologías emergentes.

De forma paralela, refuerza la formación en investigación, innovación, idiomas, habilidades profesionales y capacidad de adaptación al acelerado avance tecnológico, con el objetivo de formar recursos humanos de alta calidad y fortalecer la competitividad de Vietnam en los sectores tecnológicos estratégicos./.