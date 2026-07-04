Concluye en Quang Tri programa Asociación del Pacífico – Amistad del Pacífico 2026

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia central de Quang Tri y la Embajada de Estados Unidos en Vietnam celebraron la ceremonia de clausura del programa Asociación del Pacífico – Amistad del Pacífico 2026 (PP-PF26), que puso fin a una amplia agenda de actividades humanitarias, sanitarias y de fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante desastres desarrolladas conjuntamente por ambos países.



Durante el acto, celebrado la víspera, el vicepresidente permanente del Comité Popular de Quang Tri, Hoang Nam, destacó que la provincia se convirtió en "un punto de encuentro para la amistad, la solidaridad, el intercambio y la cooperación internacional" gracias a este programa.



Según explicó, las actividades incluyeron consultas y tratamientos médicos, asesoramiento sanitario, intercambios profesionales, capacitación en respuesta ante desastres, búsqueda y rescate, así como actividades culturales y comunitarias y la rehabilitación de instalaciones públicas, dejando una profunda huella entre la población local y los participantes.



Hoang Nam subrayó que el PP-PF26 no solo generó beneficios concretos para las comunidades locales, sino que también contribuyó a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos mediante una cooperación práctica y eficaz. Asimismo, señaló que el programa reforzó las capacidades de la provincia en los ámbitos de la salud, la prevención y la respuesta ante desastres, al tiempo que promovió el entendimiento mutuo y la confianza entre los participantes de distintos países.



El funcionario destacó además que 2026 marcó la primera ocasión en que los programas Asociación del Pacífico y Amistad del Pacífico se celebraron simultáneamente en Quang Tri, un hecho que refleja el creciente nivel de cooperación sustancial y eficaz entre Vietnam y Estados Unidos y reafirma el papel activo de la provincia en la promoción de la cooperación internacional en favor del bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible.



Asociación del Pacífico constituye el mayor programa multinacional de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres organizado anualmente por la Marina de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico. Por su parte, Amistad del Pacífico es una iniciativa impulsada conjuntamente por el Comando del Ejército de Estados Unidos en el Pacífico y el 18.º Comando Médico de Teatro, centrada en la asistencia humanitaria y el fortalecimiento de capacidades en ingeniería militar, atención sanitaria y gestión de desastres.



La edición de 2026 fue la primera en reunir ambos programas en Quang Tri, dando lugar a un amplio marco de cooperación con 25 actividades distribuidas en cuatro áreas principales: asistencia humanitaria y prevención de desastres naturales, atención médica, construcción y rehabilitación de infraestructuras comunitarias e intercambios.



Como parte del programa, cerca de 300 militares y expertos estadounidenses participaron en actividades de intercambio profesional sobre respuesta a desastres, salud pública, prevención y control de enfermedades, desminado, medicina veterinaria, uso de drones en operaciones de búsqueda y rescate y desarrollo de infraestructuras./.

VNA