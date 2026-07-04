Vietnam recupera más de 1.300 restos de soldados caídos en los primeros 111 días de una campaña nacional

Hanoi (VNA) - Vietnam ha recuperado más de 1.300 restos de soldados caídos en combate y localizado tres fosas comunes durante los primeros 111 días de la campaña nacional "500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires", informó el Ministerio de Defensa.



Durante la rueda de prensa ordinaria del Gobierno correspondiente a junio de 2026, el coronel Le Van Son, subdirector del Departamento de Política Social del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, explicó que la iniciativa busca dar un impulso decisivo a las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los combatientes desaparecidos.



La campaña contempla cinco objetivos estratégicos: recuperar alrededor de 7.000 restos de soldados; obtener muestras de unas 230.000 tumbas de mártires cuyos datos aún permanecen sin identificar; realizar pruebas de ADN a cerca de 18.000 muestras óseas; desarrollar y poner en funcionamiento una base de datos genética de familiares de soldados desaparecidos; y completar las tareas de desminado y eliminación de artefactos explosivos en zonas prioritarias como Vi Xuyen, Lao Cai y Lang Son.



Aunque la campaña fue presentada oficialmente el 2 de abril de 2026, su ejecución comprende el período entre el 15 de marzo de 2026 y el 27 de julio de 2027. Hasta el 4 de julio, cuando se cumplían 111 días de trabajo, las autoridades destacaron avances significativos.



Para alcanzar la meta de recuperar unos 7.000 restos, el Ministerio de Defensa distribuyó objetivos específicos entre las distintas regiones militares tras un proceso de investigación y verificación de información. Actualmente, 32 equipos especializados, integrados por alrededor de 1.500 efectivos, desarrollan operaciones de búsqueda en todo el país.



Le Van Son destacó como uno de los principales avances la aplicación de un nuevo método de trabajo basado en la recopilación y revisión de información aportada por organizaciones y particulares, tanto nacionales como extranjeros, seguida de seminarios técnicos destinados a verificar la ubicación de posibles fosas comunes.



El coronel Le Van Son, subdirector del Departamento de Política Social del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, responde a las preguntas de la prensa. (Foto: VNA)



Gracias a este procedimiento, dos encuentros celebrados en Quang Ngai y Ciudad Ho Chi Minh permitieron localizar los restos de un soldado en la primera provincia. Además, las autoridades prevén iniciar el próximo 6 de julio la excavación de un posible enterramiento colectivo en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh.



El oficial señaló asimismo que las labores de búsqueda combinan el análisis de coordenadas cartográficas con inspecciones sobre el terreno, testimonios de testigos y el uso de radares de penetración terrestre, una metodología que ha mejorado la precisión de las operaciones, reducido los tiempos de búsqueda y minimizado los trabajos de excavación.



En paralelo, el Ministerio de Defensa estableció protocolos unificados para la toma de muestras de restos aún sin identificar y, en colaboración con el Grupo Viettel, desarrolló un sistema digital para registrar y gestionar toda la información del proceso, con el objetivo de evitar errores. En la actualidad, más de 300 equipos, integrados por unas 3.500 personas, participan en esta labor.



Por otra parte, el Gobierno aprobó un mecanismo especial para agilizar la obtención de muestras, las pruebas de ADN y la identificación de restos mediante análisis genéticos, proporcionando además a las administraciones locales el marco jurídico y financiero necesario para ejecutar estos trabajos.



En el ámbito del desminado, el Ministerio de Defensa ha desplegado 330 equipos especializados, con más de 5.000 efectivos y más de 1.300 vehículos, para intervenir en las zonas consideradas prioritarias.



Hasta la fecha, la campaña ha permitido tomar muestras de más de 27.000 tumbas de soldados, de las cuales más de 20.000 ya fueron remitidas a los centros de análisis genético. Asimismo, se han despejado más de 7.000 hectáreas contaminadas por minas y explosivos, incluidas más de 3.000 hectáreas en la zona prioritaria de Vi Xuyen, lo que supone más del 70% del objetivo previsto.



A estas labores se suma el trabajo del Ministerio de Seguridad Pública, que ha recopilado cerca de 95.000 muestras biológicas de familiares de soldados desaparecidos y ha analizado e incorporado más de 50.000 de ellas a la base nacional de datos genéticos.



Las autoridades vietnamitas aseguraron que continuarán intensificando las medidas previstas para cumplir los objetivos fijados por la campaña antes de su conclusión, prevista para julio de 2027./.