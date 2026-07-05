Joven docente lleva inteligencia artificial a formación vocacional vietnamita

An Giang, Vietnam (VNA) – El maestro Nguyen Duc Tai, docente del Colegio de Formación Vocacional de An Giang, de la provincia homónima, contribuye a modernizar la educación técnica mediante el desarrollo de modelos tecnológicos que permiten a los estudiantes acceder a la inteligencia artificial (IA), la robótica y la automatización durante su proceso de formación.

Desde su etapa universitaria, Nguyen Duc Tai (39 años) orientó su labor investigadora hacia la aplicación de la tecnología para resolver problemas prácticos.

Ya como docente, al constatar la creciente brecha entre los equipos de enseñanza y las tecnologías empleadas por las empresas, y ante las limitaciones presupuestarias, comenzó a diseñar y fabricar por iniciativa propia diversos modelos destinados a la docencia.

Uno de los más representativos es el Robot cámara cartesiano de tres ejes, que integra mecánica de precisión, programación de control, visión artificial e inteligencia artificial mediante las plataformas Jetson Nano, Arduino, Python, OpenCV y YOLO.

Gracias a este modelo, los estudiantes programan robots, desarrollan sistemas de automatización y aplican IA durante las prácticas, reduciendo la distancia entre la formación y las necesidades del mercado laboral.

El maestro Nguyen Duc Tai, docente del Colegio de Formación Vocacional de An Giang. (Fuente: VNA)

Su labor investigadora ha obtenido importantes reconocimientos, al dirigir numerosos proyectos científicos de nivel institucional y obtener varios premios en el Concurso Nacional de Equipos Didácticos de Fabricación Propia.

En 2025 fue distinguido con el Certificado al Trabajo Creativo de la Confederación General del Trabajo de Vietnam por su iniciativa Robot cámara cartesiano de tres ejes, después de haber recibido el mismo reconocimiento en 2022 por el proyecto Robot autónomo. En 2023 fue nombrado Joven Docente Destacado de Vietnam.

Según Nguyen Duc Tai, su mayor satisfacción no son los premios, sino ver a sus alumnos dominar las nuevas tecnologías y responder a las exigencias del mercado laboral. Bajo su orientación, numerosos estudiantes han obtenido destacados resultados en concursos de investigación científica, entre ellos el segundo premio del certamen Emprendimiento de Escuelas Secundarias Profesionales y Colegios del Delta del Mekong 2025, con un proyecto sobre la aplicación del Internet de las Cosas (IoT) en la agricultura.

Además de impartir clases, fundó el Club de Innovación en Ingeniería Mecatrónica, donde profesores y estudiantes desarrollan proyectos con impacto social, como dispensadores automáticos de desinfectante para manos durante la pandemia de COVID-19 y programas gratuitos de reparación de instalaciones eléctricas para hogares de bajos ingresos.

De acuerdo con Nguyen Thanh Hai, rector del Colegio de Formación Vocacional de An Giang, Nguyen Duc Tai es uno de los docentes más destacados de la institución en investigación científica, innovación y aplicación de tecnologías digitales a la enseñanza.

Los modelos desarrollados por el profesor no solo elevan la calidad de la formación, sino que también inspiran el espíritu investigador y contribuyen al objetivo de construir una escuela profesional verde, digital e innovadora, capaz de formar recursos humanos altamente cualificados para An Giang y la región del Delta del Mekong./.