Hanoi distribuirá tarjetas de transporte con chip para usuarios con derecho a gratuidad

Hanoi (VNA)- Hanoi emitirá gratuitamente tarjetas físicas de transporte electrónico con chip para las personas beneficiarias de la política de gratuidad en el uso de los autobuses subvencionados, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público, especialmente a los adultos mayores.



Además de la tarjeta física, los usuarios podrán seguir utilizando una tarjeta virtual en sus teléfonos inteligentes o su documento nacional de identidad para acceder al servicio de autobuses.



A partir del 6 de julio, los ciudadanos podrán solicitar la tarjeta de manera electrónica a través del sitio web vedientuonline.com.vn. La documentación requerida incluye imágenes del anverso y reverso del documento nacional de identidad, así como una fotografía tipo carné.



La primera entrega de tarjetas está prevista entre el 26 y el 31 de julio, mientras que las siguientes se realizarán en un plazo de cinco a diez días tras la recepción de una solicitud válida.



Las tarjetas podrán recogerse en la sede ubicada en el número 1 de la calle Kim Ma, barrio de Giang Vo, o recibirse mediante servicio de mensajería. Las tarjetas gratuitas del modelo anterior, que no incorporan chip, seguirán siendo válidas hasta el 31 de diciembre de 2026.



El director del Centro de Gestión y Operación del Transporte de Hanoi, Thai Ho Phuong, explicó que la ampliación del período de validez de las antiguas tarjetas tiene como finalidad facilitar la transición de los usuarios hacia las nuevas modalidades de acceso, que incluyen las tarjetas con chip, las tarjetas virtuales y el uso del documento nacional de identidad.



El pasado 25 de junio, Hanoi puso oficialmente en funcionamiento un sistema integrado de billete electrónico para toda su red de transporte público. La nueva plataforma permitirá modernizar la gestión operativa, el cobro de tarifas y la administración del sistema, además de crear una base de datos centralizada para apoyar la gestión y la formulación de políticas públicas.



Según el Centro de Gestión y Operación del Transporte de Hanoi, el sistema permite supervisar y gestionar toda la red desde una plataforma unificada, además de proporcionar a las autoridades herramientas para ajustar la red de transporte y las políticas tarifarias de acuerdo con las necesidades reales.



Asimismo, entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, el sistema calculará automáticamente la distancia recorrida para aplicar la política de gratuidad en la zona comprendida dentro de la circunvalación 1, conforme a una resolución del Consejo Popular de Hanoi.



Para las empresas de transporte, todos los procesos, desde la emisión de billetes y la gestión operativa hasta la conciliación de ingresos, serán completamente digitalizados, lo que contribuirá a reducir los trámites administrativos, optimizar los recursos humanos y mejorar la eficiencia de la gestión.



En cuanto a los pasajeros, el sistema permitirá realizar los pagos mediante tarjetas de transporte, tarjetas virtuales, tarjetas bancarias, códigos QR o el documento nacional de identidad (en el caso de las personas mayores de 60 años).



Además, trámites como el registro, la compra de billetes y la renovación de tarjetas podrán efectuarse íntegramente por vía electrónica, mientras que la tarifa de cada viaje se calculará en función de la distancia efectivamente recorrida./.

Hoàng Thị Thanh Quỳnh