Vietnam y Timor Leste robustecen cooperación en asuntos jurídicos, justicia y transformación digital

Hanoi (VNA)- El encargado de negocios de Vietnam en Timor Leste, Pham Binh Dam, sostuvo una reunión de trabajo en Dili con el ministro de Justicia de Timor Leste, Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai, para debatir medidas destinadas a fortalecer la cooperación en asuntos jurídicos, reforma judicial, transformación digital y facilitar las actividades de inversión y negocios de las empresas vietnamitas en ese país.



Durante el encuentro, Binh Dam elogió los avances de Timor Leste en la reforma judicial, el perfeccionamiento de su sistema jurídico y el fortalecimiento de la gobernanza estatal.



Asimismo, afirmó que Vietnam está dispuesto a compartir su experiencia acumulada durante casi 40 años de Doi Moi (Renovación), especialmente en el desarrollo de una economía de mercado con orientación socialista, el perfeccionamiento del marco legal, la reforma administrativa y el impulso de la transformación digital.



Añadió que Vietnam está dispuesto a apoyar a Timor Leste tanto mediante la cooperación bilateral como a través de los mecanismos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Binh Dam señaló que Timor-Leste puede incorporar de manera selectiva las experiencias de Vietnam para acelerar la reforma institucional y fortalecer su competitividad nacional.



Subrayó que, además de la infraestructura de transporte, un país que aspire a un desarrollo sostenible debe prestar especial atención a la denominada “infraestructura blanda”, que comprende un marco jurídico transparente y estable, instituciones sólidas y procedimientos administrativos eficientes, con el fin de reforzar la confianza de los inversionistas y favorecer las actividades empresariales.



Por su parte, Sérgio Hornai destacó que los sistemas jurídicos de Vietnam y Timor Leste presentan varias similitudes, particularmente en la solución de cuestiones históricas como las disputas sobre la tierra. Sobre esa base, propuso que los ministerios de Justicia de ambos países pongan en marcha un programa de investigación jurídica para aprovechar la experiencia vietnamita en el perfeccionamiento del marco legal y los mecanismos de solución de controversias.



En el contexto de los esfuerzos de Timor Leste por incorporarse a la ASEAN, expresó su deseo de que Vietnam apoye la formación de personal del sector judicial y comparta su experiencia en la coordinación entre los órganos judiciales y arbitrales, así como en materia de extradición y lucha contra la delincuencia transnacional.



Ambas partes también abordaron el papel de la transformación digital en la reforma judicial y la modernización de la administración pública. Binh Dam compartió la experiencia de Vietnam en el desarrollo del gobierno electrónico, la base nacional de datos de población, la identificación electrónica y los sistemas integrados de intercambio de datos entre los sectores de la gestión estatal.



Destacó que la infraestructura digital y las plataformas compartidas de datos constituyen una base esencial para simplificar los procedimientos administrativos, aumentar la transparencia y mejorar los servicios públicos.



El diplomático instó asimismo a Timor-Leste a seguir resolviendo cuestiones relacionadas con los visados y los procedimientos administrativos, mejorar el entorno de inversión y crear condiciones más favorables para las empresas vietnamitas, especialmente Telemor, con el fin de ampliar los servicios de telecomunicaciones y contribuir al desarrollo de la infraestructura digital del país.



A su vez, Sergio Hornai reafirmó el compromiso de Timor-Leste de respaldar el funcionamiento eficaz de las empresas vietnamitas y coordinar la aceleración de los trámites necesarios para concluir la construcción de la sede de la Embajada de Vietnam en Dili.



Al término del encuentro, ambas partes acordaron revisar de manera prioritaria las áreas de cooperación y elaborar un programa concreto que será implementado mediante los mecanismos bilaterales en el próximo período./.

VNA