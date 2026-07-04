Política

Vietnam participa en el 40.º Congreso del Partido Comunista Francés

Delegación del Partido Comunista de Vietnam participa en el 40.º Congreso del Partido Comunista Francés y fortalece la cooperación política y partidista con Francia.

Encuentro entre Nguyen Kim Son, miembro del Comité Central del PCV y vicepresidente de su Comisión de Políticas y Estrategias, y el secretario nacional del PCF, Fabien Roussel. (Foto: VNA)
Encuentro entre Nguyen Kim Son, miembro del Comité Central del PCV y vicepresidente de su Comisión de Políticas y Estrategias, y el secretario nacional del PCF, Fabien Roussel. (Foto: VNA)

París (VNA) - Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Nguyen Kim Son, miembro del Comité Central del PCV y vicepresidente de su Comisión de Políticas y Estrategias, participa en el 40.º Congreso del Partido Comunista Francés (PCF), que se celebra del 3 al 5 de julio en la ciudad de Lille, por invitación de la organización política francesa.

Durante la apertura del congreso, el secretario nacional del PCF, Fabien Roussel, hizo un balance de los principales logros del partido en los últimos tres años y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, destacó la importancia de la solidaridad internacional y del apoyo a la paz mundial, al tiempo que reiteró la determinación del PCF de impulsar estrategias destinadas a fortalecer a las fuerzas de izquierda en los próximos años.

En el marco de la reunión, Nguyen Kim Son sostuvo conversaciones con Fabien Roussel, a quien informó sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del PCV, así como sobre los avances y objetivos de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico.

El dirigente vietnamita afirmó que Vietnam concede gran importancia a su tradicional amistad con Francia y con el Partido Comunista Francés, y reiteró que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas siempre recuerdan y valoran el respaldo brindado por el PCF durante las luchas por la liberación nacional y en la actual etapa de construcción y desarrollo del país.

Con motivo del congreso, Nguyen Kim Son entregó un mensaje de felicitación del Comité Central del PCV al 40.º Congreso del Partido Comunista Francés.

vnanet-phap1.jpg
La delegación del PCV visita una exposición celebrada en el marco del 40º Congreso del PCF. (Foto: VNA)


Por su parte, Fabien Roussel agradeció la presencia de la delegación vietnamita y felicitó a Vietnam por sus importantes logros de desarrollo, al tiempo que calificó al país como un modelo exitoso de socialismo.

El líder del PCF destacó la especial solidaridad y la histórica relación entre ambos partidos, cuyos vínculos se remontan a 1920, cuando Nguyen Ai Quoc (pseudónimo del Presidente Ho Chi Minh) participó en la fundación del Partido Comunista Francés.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales, Roussel propuso intensificar el intercambio de delegaciones a todos los niveles y aprovechar el papel de ambas organizaciones para ampliar la cooperación entre Vietnam y Francia en sectores estratégicos como la educación, la salud y la ciencia y la tecnología.

Durante su visita de trabajo a Francia, la delegación vietnamita también sostuvo una reunión con el presidente de la Fundación Gabriel Péri para intercambiar opiniones sobre el movimiento comunista y analizar medidas destinadas a reforzar la cooperación entre los organismos de investigación teórica de ambos partidos.

Además, mantuvo encuentros con dirigentes del Partido Socialista (PS) y del Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE) de Francia, con quienes intercambió información sobre la situación de cada país y de sus respectivas organizaciones políticas, además de abordar iniciativas para seguir fortaleciendo las relaciones partidistas en el futuro./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Partido Comunista de Vietnam #Partido Comunista Francés #Fabien Roussel #Francia
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

La delegación de Zona de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencialen y el director del Museo de Historia Viva. (Foto: VNA)

Francia acoge jornadas de homenaje al legado del Presidente Ho Chi Minh

La ciudad francesa de Montreuil es sede de jornadas conmemorativas del 26 al 28 de junio para honrar el legado del Presidente Ho Chi Minh. Las actividades, organizadas por la Embajada de Vietnam y la Zona de Reliquias del Palacio Presidencial, conmemoran los 115 años de la partida del líder en busca de la salvación nacional y los 80 años de su visita oficial a Francia, incluyendo la renovación de su espacio en el Museo de Historia Viva.

Ver más

Hanoi desarrolla estructura de clústeres urbanos multicapa, multinivel, multipolares y multicéntricos

Hanoi desarrolla estructura de clústeres urbanos multicapa, multinivel, multipolares y multicéntricos

El Gobierno emitió la Resolución n.º 158/NQ-CP, que promulga el Programa de Acción del Gobierno para la implementación de la Resolución n.º 02-NQ/TW del Buró Político, de fecha 17 de marzo de 2026, sobre la construcción y el desarrollo de Hanoi en la nueva era. El objetivo del Programa es construir y desarrollar la capital con las personas como centro, sujeto, objetivo y motor del desarrollo; la calidad de vida y la felicidad de la población como medida; y la innovación, la transformación verde, la transformación digital y el desarrollo de la economía circular como fuerza motriz central para promover un crecimiento rápido y sostenible y mejorar la competitividad de la capital de Hanói en la nueva era.

Participantes en la reunión. (Foto: VNA)

Vietnam comparte experiencias en operaciones de mantenimiento de paz en reunión de expertos de ADMM+

Vietnam compartió su experiencia y reafirmó su compromiso con las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) durante la reunión del Grupo de Trabajo de Expertos (GTE) sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en el marco de la 22.ª Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN-Plus (ADMM+), con especial énfasis en el impulso de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS).

El embajador de Brasil en Vietnam, Marco Farani, recibe la Orden de la Amistad. (Foto: Cancillería)

Embajador de Brasil en Vietnam recibe la Orden de la Amistad

El embajador de Brasil en Vietnam, Marco Farani, fue condecorado con la Orden de la Amistad de Vietnam en reconocimiento a su gestión diplomática. Durante el acto de entrega, el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, elogió el rol del diplomático para consolidar los intercambios de alto nivel y elevar los nexos bilaterales al estatus de Asociación Estratégica.