Vietnam participa en el 40.º Congreso del Partido Comunista Francés

París (VNA) - Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Nguyen Kim Son, miembro del Comité Central del PCV y vicepresidente de su Comisión de Políticas y Estrategias, participa en el 40.º Congreso del Partido Comunista Francés (PCF), que se celebra del 3 al 5 de julio en la ciudad de Lille, por invitación de la organización política francesa.



Durante la apertura del congreso, el secretario nacional del PCF, Fabien Roussel, hizo un balance de los principales logros del partido en los últimos tres años y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores.



Asimismo, destacó la importancia de la solidaridad internacional y del apoyo a la paz mundial, al tiempo que reiteró la determinación del PCF de impulsar estrategias destinadas a fortalecer a las fuerzas de izquierda en los próximos años.



En el marco de la reunión, Nguyen Kim Son sostuvo conversaciones con Fabien Roussel, a quien informó sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del PCV, así como sobre los avances y objetivos de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico.



El dirigente vietnamita afirmó que Vietnam concede gran importancia a su tradicional amistad con Francia y con el Partido Comunista Francés, y reiteró que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas siempre recuerdan y valoran el respaldo brindado por el PCF durante las luchas por la liberación nacional y en la actual etapa de construcción y desarrollo del país.



Con motivo del congreso, Nguyen Kim Son entregó un mensaje de felicitación del Comité Central del PCV al 40.º Congreso del Partido Comunista Francés.



La delegación del PCV visita una exposición celebrada en el marco del 40º Congreso del PCF. (Foto: VNA)



Por su parte, Fabien Roussel agradeció la presencia de la delegación vietnamita y felicitó a Vietnam por sus importantes logros de desarrollo, al tiempo que calificó al país como un modelo exitoso de socialismo.



El líder del PCF destacó la especial solidaridad y la histórica relación entre ambos partidos, cuyos vínculos se remontan a 1920, cuando Nguyen Ai Quoc (pseudónimo del Presidente Ho Chi Minh) participó en la fundación del Partido Comunista Francés.



Con el objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales, Roussel propuso intensificar el intercambio de delegaciones a todos los niveles y aprovechar el papel de ambas organizaciones para ampliar la cooperación entre Vietnam y Francia en sectores estratégicos como la educación, la salud y la ciencia y la tecnología.



Durante su visita de trabajo a Francia, la delegación vietnamita también sostuvo una reunión con el presidente de la Fundación Gabriel Péri para intercambiar opiniones sobre el movimiento comunista y analizar medidas destinadas a reforzar la cooperación entre los organismos de investigación teórica de ambos partidos.



Además, mantuvo encuentros con dirigentes del Partido Socialista (PS) y del Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE) de Francia, con quienes intercambió información sobre la situación de cada país y de sus respectivas organizaciones políticas, además de abordar iniciativas para seguir fortaleciendo las relaciones partidistas en el futuro./.