Indonesia acelera su plan de electrificación total con tres estrategias clave

Yakarta (VNA) - Indonesia pondrá en marcha tres estrategias fundamentales para ampliar el acceso a la electricidad en las zonas más aisladas del país, como parte de su objetivo de alcanzar una tasa de electrificación del 100 % en 2029.



El jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial de Indonesia, Muhammad Qodari, explicó que el plan contempla, en primer lugar, la ampliación de la red eléctrica nacional gestionada por la empresa estatal PT PLN para llevar el suministro a las comunidades que aún carecen de acceso.



La segunda estrategia prevé el desarrollo de microrredes independientes alimentadas con fuentes de energía renovable disponibles a nivel local, destinadas principalmente a abastecer a las poblaciones ubicadas en regiones fronterizas y en islas remotas.



La tercera consiste en la instalación de sistemas solares individuales con baterías de almacenamiento para los hogares situados en zonas de difícil acceso, donde la conexión a la red convencional no resulta económicamente viable.



Qodari señaló que estas medidas forman parte de la Hoja de Ruta del Programa de Electrificación Rural 2025-2029 y del Programa de Asistencia para Nuevas Conexiones Eléctricas (BPBL), cuyo propósito es extender el servicio eléctrico a todas las áreas que aún permanecen fuera de la cobertura de PT PLN.



Agregó que, una vez desarrollada la infraestructura necesaria, el Gobierno continuará financiando gratuitamente las instalaciones eléctricas para los hogares de bajos ingresos a través del programa BPBL.



De acuerdo con los datos más recientes de PT PLN, la tasa de electrificación de los hogares en Indonesia alcanza actualmente el 99,83 %. En tanto, la cobertura eléctrica en las aldeas se sitúa en el 99,97 %, mientras que el 98,56 % del suministro nacional se distribuye a través de la red operada por la empresa estatal./.

VNA