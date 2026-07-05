Internacional

Tailandia refuerza seguridad en 21 provincias fronterizas

Tailandia refuerza la seguridad en 21 provincias fronterizas para combatir estafas, trata de personas, narcotráfico y delitos de alta tecnología.

Bangkok (VNA)- El Gobierno de Tailandia ha puesto en marcha un conjunto de medidas para reforzar la seguridad en 21 provincias fronterizas, con el objetivo de combatir la delincuencia transnacional, en particular los delitos de alta tecnología, la trata de personas y el narcotráfico.

Las autoridades tailandesas aseguraron que actuarán con firmeza contra cualquier funcionario que facilite o participe en actividades ilícitas.

Según el secretario permanente del Ministerio del Interior, Arsit Sampantharat, el Centro de Coordinación para la Seguridad Fronteriza (SBCC), presidido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Tailandia, Ukrit Boontanon, acordó las medidas para hacer frente a tres amenazas urgentes en las zonas fronterizas, incluidas las redes de estafas telefónicas y fraude en línea, el juego ilegal por internet, la trata de personas y el tráfico de drogas.

Arsit explicó que estas medidas responden a las directrices del primer ministro Anutin Charnvirakul, en su calidad de director del Comando de Operaciones de Seguridad Interna (ISOC), y tienen como objetivo reforzar la protección de la vida y los bienes de la población, además de mejorar la eficacia de la gestión de la seguridad en las áreas fronterizas.

El Ministerio del Interior emitió una orden urgente dirigida a los gobernadores de las 21 provincias limítrofes con Myanmar, Laos y Malasia, instándolos a elaborar de forma inmediata planes de acción adaptados a las características de cada localidad.

Dichos planes deben coordinarse entre las autoridades provinciales y las fuerzas policiales y centrarse en tres ejes principales de prevención, represión y asistencia, señaló.

El Ministerio del Interior subrayó que actuará con severidad contra cualquier funcionario público que facilite actividades delictivas o reciba beneficios ilícitos derivados de ellas.

Arsit recalcó que toda persona que infrinja la ley, independientemente de su cargo o nivel jerárquico, será sancionada tanto en el ámbito disciplinario como penal, en cumplimiento del principio de que “nadie está por encima de la ley”.

Estas medidas se adoptan en un momento en que Tailandia intensifica sus operaciones contra la delincuencia transnacional en las zonas fronterizas, especialmente contra las redes de fraude en línea, la trata de personas y el narcotráfico, delitos considerados una amenaza directa para la seguridad nacional y la seguridad pública./.

VNA
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