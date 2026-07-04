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Equipo de rescate de Vietnam recupera otros 15 cuerpos entre escombros en Venezuela

El equipo de rescate de Vietnam recuperó 15 cuerpos más entre los escombros del terremoto en La Guaira, elevando a 45 el total de víctimas localizadas durante la misión humanitaria.

El equipo de rescate de Vietnam continúa las labores de búsqueda de víctimas entre los escombros tras el terremoto. (Foto: VNA)
El equipo de rescate de Vietnam continúa las labores de búsqueda de víctimas entre los escombros tras el terremoto. (Foto: VNA)

Caracas (VNA) - El equipo de rescate y salvamento de Vietnam recuperó el 3 de julio (hora local) otros 15 cuerpos de víctimas atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto que sacudió la zona de Playa Grande, en el estado venezolano de La Guaira, con lo que elevó a 45 el número total de fallecidos localizados por la misión vietnamita.

En su cuarta jornada de operaciones, el contingente, integrado por 124 efectivos del Ejército Popular y del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, fue desplegado en varios frentes de trabajo y continuó colaborando estrechamente con las fuerzas venezolanas e internacionales para ampliar las labores de búsqueda.

La operación más compleja se desarrolló en un edificio residencial de ocho plantas que colapsó por completo. Aunque distintos equipos de rescate habían considerado prácticamente imposible recuperar a la última víctima debido a la inestabilidad de la estructura y al alto riesgo de nuevos derrumbes, los rescatistas vietnamitas lograron extraer el cuerpo mediante una intervención cuidadosamente planificada, apoyada en equipos especializados, experiencia técnica y un trabajo persistente, culminando así una de las misiones más difíciles de la emergencia.

Durante la jornada, las tareas de búsqueda tuvieron que suspenderse en dos ocasiones debido a alertas de nuevas réplicas sísmicas, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal desplegado. Paralelamente, integrantes del contingente prestaron primeros auxilios y asistencia médica a un voluntario local que sufrió una indisposición tras inhalar gases procedentes de los escombros, logrando estabilizar su estado.

Ese mismo día, el coronel Pham Hung Duong, jefe de la delegación de rescate del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, acompañado por miembros del equipo, visitó a familias de las víctimas que permanecen en refugios improvisados cerca de la zona del desastre. Durante la visita, entregó productos de primera necesidad, donados a partir de las propias raciones alimentarias del contingente vietnamita.

Asimismo, el 3 de julio, el mayor general Pham Van Ty, jefe de la misión de rescate del Ejército Popular de Vietnam, dio lectura a una carta de reconocimiento enviada por el general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa.

En su mensaje, el alto dirigente elogió el sentido de responsabilidad, la dedicación y los resultados alcanzados por los efectivos vietnamitas, al tiempo que los instó a seguir trabajando con unidad y estrecha coordinación, superar las dificultades, continuar apoyando a las víctimas y garantizar la máxima seguridad durante el cumplimiento de su misión./.

VNA
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