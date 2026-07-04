Internacional

"Gracias, Vietnam": una madre venezolana logra despedirse de su hija gracias a los rescatistas vietnamitas

Tras siete días de búsqueda, rescatistas vietnamitas recuperaron el cuerpo de una adolescente en Venezuela, permitiendo a su madre despedirse de ella.

Una madre venezolana agradece a los rescatistas vietnamitas por localizar y recuperar el cuerpo de su hija entre los escombros. (Foto: Ministerio de Defensa de Vietnam)
Una madre venezolana agradece a los rescatistas vietnamitas por localizar y recuperar el cuerpo de su hija entre los escombros. (Foto: Ministerio de Defensa de Vietnam)

Caracas (VNA) - Una semana después del devastador terremoto que sacudió el estado venezolano de La Guaira, las esperanzas de hallar sobrevivientes bajo los escombros se habían reducido al mínimo. Aun así, el equipo interinstitucional de rescate de Vietnam continuó sin descanso las labores de búsqueda en un edificio residencial de cinco plantas que colapsó por completo.

Uno de los momentos más emotivos de la operación fue captado por la televisión venezolana, que mostró a María Elena, madre de Camila, una adolescente de 16 años desaparecida desde el sismo, aferrándose entre lágrimas a la mano del mayor general Pham Van Ty, jefe de la delegación vietnamita. Antes del derrumbe, la joven alcanzó a realizar una breve llamada telefónica a su madre, tras la cual se perdió toda comunicación.

Con el apoyo de equipos especializados de detección y perros de búsqueda, efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Popular de Vietnam, la Policía de Prevención y Lucha contra Incendios y el Cuerpo de Guardias Fronterizos lograron localizar el lugar donde se encontraba la víctima. Para acceder al punto señalado, los rescatistas se introdujeron por estrechas grietas entre bloques de hormigón inestables, expuestos al riesgo permanente de nuevos derrumbes.

La localización definitiva se produjo después de que un perro de rescate marcara una profunda fisura. Una cámara de inspección confirmó entonces la presencia de una camiseta azul, coincidente con la que Camila vestía el día del terremoto. A partir de ese momento, los rescatistas recuperaron el cuerpo de la joven de forma completamente manual, retirando cuidadosamente ladrillos y fragmentos de concreto para preservar su integridad.

Al recuperar el cuerpo de su hija, María Elena rompió en llanto y pudo despedirse de ella por última vez. Después, se arrodilló frente a los rescatistas vietnamitas y, entre sollozos, repitió una y otra vez: "¡Gracias, Vietnam!", en un gesto de profundo agradecimiento por haber permitido a su familia poner fin a una angustiosa espera./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #rescatistas vietnamitas #terremoto en Venezuela #Vietnam Venezuela #equipo de rescate de Vietnam #ayuda humanitaria de Vietnam #La Guaira terremoto Venezuela
Seguir VietnamPlus

Labor de rescate en Venezuela

Noticias relacionadas

Ver más

El 2 de julio se publica en el portal francés de noticias económicas Objectif Eco un análisis de las perspectivas de cooperación económica entre Vietnam y Europa. (Foto: VNA)

Australia mantiene tarifas preferenciales de visado para ciudadanos vietnamitas

El Gobierno de Australia anunció un ajuste en las tasas de varios tipos de visado, entre ellos el de estudiante, aunque mantendrá un régimen preferencial para los ciudadanos de los países de la ASEAN, incluido Vietnam, en línea con su estrategia de atraer estudiantes y profesionales altamente cualificados de la región.

Rescatistas de Vietnam hallan primer cuerpo al comenzar operaciones de búsqueda en Venezuela (Foto: VNA)

Rescatistas de Vietnam hallan primer cuerpo al comenzar operaciones de búsqueda en Venezuela

La misión de búsqueda y rescate de Vietnam desplegada en Venezuela recuperó los primeros once cuerpos de las víctimas del sismo en el sector de Playa Grande, municipio de Catia La Mar, estado La Guaira. Los equipos de los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública operan bajo condiciones de alto riesgo por inestabilidad del terreno y coordinaron la entrega de los fallecidos a los servicios forenses locales.

La sesión de trabajo entre el embajador de Vietnam en Australia y presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC), Pham Hung Tam, y el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke. (Foto: VNA)

Impulsan nexos entre Comité de ASEAN en Canberra y Australia

El embajador de Vietnam en Australia y presidente del Comité de la ASEAN en Canberra (ACC), Pham Hung Tam, colideró una sesión de trabajo con el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke. En la reunión, las delegaciones del bloque solicitaron flexibilizar los visados, extender la estancia laboral posestudio para graduados de maestrías y eximir del visado de tránsito a los ciudadanos vietnamitas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, en la ceremonia de bienvenida a la delegación vietnamita en el aeropuerto. Foto: VNA

Misión vietnamita de rescate intensifica labores en la zona más afectada por el terremoto en Venezuela

El contingente de búsqueda y rescate de Vietnam, integrado por el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública, inició operaciones de emergencia en el estado venezolano de La Guaira. Bajo el mando del mayor general Pham Van Ty, el equipo relevó a una brigada de Turquía y unió esfuerzos con rescatistas de México para rastrear señales de vida entre los escombros bajo condiciones climáticas adversas.