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Clausuran Festival de Cine Asiático de Da Nang 2026

El DANAFF IV concluyó en Da Nang con más de 100 películas, récord de asistentes y premios al cine vietnamita, consolidando su proyección internacional.

En el evento. (Fuente: VNA)
En el evento. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- El IV Festival de Cine Asiático de Da Nang (DANAFF IV) concluyó anoche, tras siete días de proyecciones, actividades profesionales e intercambios culturales, con la asistencia de la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, a la ceremonia de clausura y entrega de premios.

La edición de este año presentó más de 100 películas procedentes de 30 países y/o territorios, cerca de 200 proyecciones y reunió a más de 1.000 delegados e invitados, entre ellos casi 300 participantes internacionales, además de atraer a decenas de miles de espectadores.

En la ceremonia de clausura, la doctora Ngo Phuong Lan, presidenta de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Cine de Vietnam y directora del festival, afirmó que, a lo largo de sus cuatro ediciones, el DANAFF se ha consolidado como un puente entre el cine vietnamita, el asiático y el público internacional, al tiempo que crea nuevas oportunidades para que la industria cinematográfica vietnamita se integre más profundamente en el mercado mundial.

Una de las principales novedades de esta edición fue el lanzamiento de DANAFF Talents, un programa de desarrollo profesional que incluyó una incubadora de proyectos, un laboratorio de guiones, clases magistrales y talleres de interpretación.

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En el evento. (Fuente: VNA)

Esas iniciativas buscan formar a nuevos cineastas, conectar proyectos prometedores con inversores y socios, y ampliar la cooperación internacional en la industria cinematográfica.

Otro de los puntos destacados fue el programa “El rostro del cine vietnamita en el periodo de renovación”, que repasó cuatro décadas de desarrollo del cine nacional desde el inicio de las reformas, rindiendo homenaje a varias generaciones de cineastas y explorando nuevas perspectivas para la integración internacional del sector.

La vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang y jefa del comité organizador del festival, Nguyen Thi Anh Thi, calificó al DANAFF IV como uno de los acontecimientos culturales más importantes de la ciudad.

Señaló que las proyecciones, mesas redondas, seminarios y actividades de intercambio demostraron que el cine no solo constituye una expresión artística, sino también una industria creativa y una herramienta eficaz para el intercambio cultural y la promoción de Vietnam y Da Nang ante el público internacional.

Añadió que Da Nang aspira a consolidar su prestigio como centro regional de intercambio cultural y de grandes eventos, al tiempo que impulsa el desarrollo de las industrias culturales y fomenta futuras coproducciones cinematográficas internacionales.

En la ceremonia de premiación, el galardón a la Mejor Película Vietnamita fue para "Hijacked" (Tu Chien Tren Khong), dirigida por Tran Quang Ham, del Estudio Cinematográfico de la Seguridad Pública Popular. El Premio Especial del Jurado fue otorgado a la película de animación "Fish, Fists and Ambergris" (Truy Tim Long Dien Huong), dirigida por Duong Minh Chien, quien también obtuvo el premio al Mejor Director./.

VNA
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