Música sinfónica conquista corazón de Hanoi con Crescendo

Hanoi (VNA)- Con el concierto “Crescendo – Sinfonía de conexión”, el histórico Pabellón Octogonal y el Jardín de la Estatua del Rey Ly Thai To, junto al lago Hoan Kiem, se transformaron anoche en un auténtico “templo del arte” al aire libre en el corazón de Hanoi.



El mayor valor del concierto no sólo residió en la excelencia de sus interpretaciones, sino también en su propósito de acercar la música clásica al gran público.



Llevar una orquesta sinfónica fuera de las salas de conciertos para integrarla en el animado ambiente de la zona peatonal constituye una muestra del esfuerzo de Hanoi por promover su imagen como “Ciudad por la Paz” y “Ciudad Creativa” de la UNESCO.



A lo largo de la historia de la humanidad, la música ha sido un lenguaje universal capaz de superar las barreras del tiempo, el espacio y las fronteras geográficas. La velada se convirtió en un puente entre culturas, transmitiendo un mensaje de paz, amistad y entendimiento entre los pueblos.

En el evento. (Fuente: VNA)

A través de esta iniciativa, los organizadores reafirmaron su aspiración de consolidar a Hanoi como un destino cultural de proyección internacional, donde el arte académico sea ampliamente valorado e integrado en la vida cultural de residentes y visitantes.



El evento constituyó una de las actividades más destacadas del Festival Internacional de Música Crescendo – Hanoi 2026, organizado bajo la dirección del Comité Popular de Hanoi y con la coordinación de diversas instituciones culturales y artísticas.



El programa reunió a reconocidos intérpretes de distintas generaciones, entre ellos el legendario pianista japonés Rintaro Akamatsu, el director de orquesta surcoreano Daniel Park y el joven director vietnamita de la generación Z Dustin Tieu.



La participación de artistas procedentes de Austria, China y Brunéi, junto con la banda Crescendo Festival Orchestra, aportó una notable diversidad cultural al encuentro.



El repertorio ofreció un equilibrado recorrido entre grandes obras del repertorio sinfónico universal y composiciones inspiradas en la tradición musical vietnamita, brindando al público una experiencia artística variada y emotiva. La música tradicional vietnamita ocupó un lugar destacado en el programa mediante interpretaciones especialmente cuidadas.



La conexión entre los artistas y el público se fortaleció además con las actuaciones de jóvenes talentos, como Dang Thuy Anh, Nguyen Linh Ngan y varios destacados concursantes internacionales.



Con la participación de más de 1.300 concursantes nacionales e internacionales y 50 expertos de primer nivel, el festival aspira a convertirse en un acontecimiento anual de la capital.



Según Pham Tuan Long, director del Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, el éxito del programa no solo contribuye al desarrollo de las industrias culturales, sino que también reafirma el papel de la capital vietnamita como un centro capaz de acoger eventos artísticos de alcance regional e internacional./.

Hoàng Lê Thanh Huyền