Sociedad

Flota naval china visita Ciudad Ho Chi Minh

El Grupo Operativo 83 de la Armada china visita Ciudad Ho Chi Minh del 5 al 9 de julio, en una misión de cooperación y fortalecimiento de relaciones con Vietnam.

El buque naval número 83, buque insignia del 83.º Escuadrón Naval de la Armada china, atracado en el puerto Lotus, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA
El buque naval número 83, buque insignia del 83.º Escuadrón Naval de la Armada china, atracado en el puerto Lotus, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Grupo Operativo 83 de la Armada china, compuesto por el buque escuela Qijiguang (casco 83) y el buque de desembarco anfibio Kunlunshan (casco 998), realiza una visita a Ciudad Ho Chi Minh del 5 al 9 de julio, con la aprobación del Ministerio de Defensa de Vietnam.

El buque, al mando del coronel Liu Zhanfeng y el coronel Xu Jianguo, junto con su tripulación, atracó hoy el puerto Lotus de Ciudad Ho Chi Minh. Por motivos de seguridad técnica, el buque de desembarco 998 permanece fondeado en la Zona de Fondeo número 0, frente a Vung Tau.

Entre los asistentes a la ceremonia de bienvenida se encontraron el primer coronel Pham Tien Dung, subjefe del Estado Mayor de la Región Naval 2; representantes del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh; el Comando de la Guardia Costera de la Región Naval 3; el Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa de Vietnam; unidades funcionales pertinentes; así como representantes de la Embajada de China en Vietnam y del Consulado General de China en Ciudad Ho Chi Minh.

Durante la visita, el grupo de mando del Grupo Operativo 83 depositará flores en el monumento al Presidente Ho Chi Minh y realizará visitas de cortesía a los líderes de la ciudad, el Comando de la Región Militar 7 y el Comando de la Región Naval 2.

Los oficiales y marineros del grupo visitante también participarán en actividades de intercambio deportivo con oficiales y soldados de la Brigada 125 de la Región Naval 2 de la Armada Popular de Vietnam, y visitarán varios sitios históricos y culturales en Ciudad Ho Chi Minh.

La visita tiene como objetivo concretar las percepciones comunes alcanzadas por los altos dirigentes de los dos Partidos, países y fuerzas armadas para fortalecer aún más la cooperación en materia de defensa de manera más práctica.

Se espera que fortalezca la confianza y el entendimiento mutuo entre las dos armadas en particular y los dos ejércitos en general, contribuyendo así a una mayor profundización de la asociación estratégica integral entre Vietnam y China./.

VNA
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