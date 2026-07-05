Comercio entre Vietnam e Israel aspira a alcanzar 4 mil millones de dólares en 2026

Tel Aviv (VNA)- Se prevé que el comercio entre Vietnam e Israel supere los 3,9 mil millones de dólares en 2026, por encima de los cerca de 3,65 mil millones registrados en 2025, si los mercados internacionales se mantienen estables durante la segunda mitad del año.



Según datos de la Oficina Comercial de la Embajada de Vietnam en Israel, el intercambio comercial bilateral alcanzó aproximadamente 1,93 mil millones de dólares entre enero y junio de 2026, lo que representa un aumento del 5,5% respecto al mismo período de 2025.



Las exportaciones vietnamitas hacia Israel sumaron alrededor de 555 millones de dólares, con un notable incremento del 35,7% interanual, mientras que las importaciones procedentes de Israel se situaron en torno a 1,13 mil millones de dólares, un ligero descenso del 0,8%.



El crecimiento de las exportaciones refleja que las empresas vietnamitas están aprovechando cada vez mejor las ventajas arancelarias previstas en el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam e Israel (VIFTA, en inglés), en vigor desde noviembre de 2024.



En especial, las exportaciones vietnamitas a Israel podrían superar por primera vez la barrera de los mil millones de dólares en 2026.



Entre los principales artículos exportados, los productos acuícolas continúan destacando, con un valor de aproximadamente 40 millones de dólares durante los seis primeros meses del año, un 30,7% más que en el mismo período del año anterior.



Israel se mantiene como el mayor importador de atún vietnamita en Oriente Medio. Tras la caída registrada en 2025, las exportaciones de este producto muestran una clara recuperación. Solo en el primer trimestre de 2026, las exportaciones de atún al mercado israelí rozaron los 10 millones de dólares, un incremento interanual del 33%.



Además del comercio, la cooperación en materia de inversión continúa ampliándose. Hasta finales de junio de 2026, Israel contaba con 46 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital registrado de aproximadamente 156 millones de dólares, cifra que incluye ampliaciones de capital y recientes operaciones de adquisición de participaciones.



Por su parte, las empresas vietnamitas invirtieron alrededor de 78,25 millones de dólares en Israel. La operación más destacada corresponde a VinES, filial del grupo Vingroup, que invirtió 40 millones de dólares para adquirir el 5% de StoreDot, empresa tecnológica israelí reconocida por el desarrollo de baterías de carga ultrarrápida.



Recientemente, durante un encuentro entre el embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, y el ministro israelí de Economía e Industria, Nir Barkat, ambas partes acordaron impulsar la aplicación efectiva del VIFTA y convocar próximamente una reunión del Comité Intergubernamental con el fin de evaluar los avances y ampliar la cooperación hacia nuevos ámbitos.



La parte israelí considera a Vietnam un mercado de gran potencial, con una población superior a los 100 millones de habitantes y en proceso de consolidarse como un importante centro mundial de producción.



Ambas partes identificaron además sectores como la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, la tecnología agrícola, la salud y la innovación como nuevos motores para fortalecer la cooperación económica en los próximos años./.

VNA