Grupo siderúrgico vietnamita asciende en ranking de mayores empresas del Sudeste Asiático

Hanoi (VNA) - El grupo siderúrgico vietnamita Hoa Phat escaló tres posiciones en la clasificación Fortune Southeast Asia 500 de 2026, al situarse en el puesto 59 entre las mayores empresas del Sudeste Asiático por ingresos. Con ello, la compañía suma su tercer año consecutivo formando parte del prestigioso escalafón elaborado por la revista Fortune.



En 2025, el conglomerado registró ingresos por 158,332 billones de dongs (unos 6,04 mil millones de dólares) y un beneficio neto de 15,515 billones de dongs, lo que representa aumentos interanuales del 13% y del 29%, respectivamente. La producción de acero, su principal actividad, generó el 93% de la facturación total del grupo.



Ese mismo año, Haa Phat aportó alrededor de 13 billones de dongs al presupuesto estatal en 20 provincias y ciudades del país, consolidándose entre las cuatro mayores empresas privadas contribuyentes de Vietnam. La provincia de Quang Ngai concentró la mayor parte de esos ingresos fiscales, con 8,153 billones de dongs, equivalentes al 63% del total, seguida por Hai Phong, Hung Yen, Quang Ninh, Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Además de su contribución a las finanzas públicas, la empresa fue reconocida en diversos rankings de prestigio durante 2025, entre ellos el de las dos mayores empresas privadas de Vietnam, las diez compañías más destacadas del país, las 50 con mejor desempeño empresarial, las 50 mejores compañías cotizadas de Vietnam y el listado de las 100 mayores empresas del Sudeste Asiático elaborado por Fortune.



Los resultados positivos se mantuvieron en el primer trimestre de 2026, cuando Hoa Phat alcanzó ingresos superiores a los 53,3 billones de dongs y un beneficio neto de 9,056 billones de dongs, cifras que representan incrementos del 40% y del 170%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior.



En la actualidad, Hoa Phat es el mayor productor de acero del Sudeste Asiático, con una capacidad anual de 16 millones de toneladas, de las cuales el 60% corresponde a aceros de alta tecnología destinados a sectores como la ingeniería mecánica, la industria automotriz, la construcción naval, el petróleo y gas, los electrodomésticos, las estructuras metálicas y la energía. Asimismo, es la única empresa vietnamita capaz de producir acero laminado en caliente (HRC).



El grupo también avanza en la construcción de una planta de producción de rieles ferroviarios y aceros especiales en Dung Quat. Se prevé que la fábrica comience a suministrar rieles en el segundo trimestre de 2027, destinados tanto a los principales proyectos ferroviarios de Vietnam como a los mercados internacionales./.

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