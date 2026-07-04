Premier vietnamita reafirma meta de un crecimiento de dos dígitos para período 2026-2030

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, reafirmó hoy la determinación del Gobierno de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2026 y durante todo el período 2026-2030, al tiempo que instó a acelerar la inversión pública, eliminar los principales cuellos de botella e impulsar nuevos motores de desarrollo.



Al clausurar la conferencia gubernamental en línea con las autoridades locales y la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a junio de 2026, celebradas bajo la dirección del secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, el jefe del Ejecutivo llamó a convertir "la voluntad en acción y las decisiones en resultados", mediante la ejecución decidida y eficaz de las políticas de desarrollo socioeconómico.



Durante la reunión, el Gobierno destacó que, pese a un contexto internacional marcado por las tensiones en Oriente Medio, los cambios en las políticas económicas de las principales potencias y las elevadas exigencias de crecimiento, Vietnam obtuvo resultados positivos y relativamente integrales en el primer semestre del año.



El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,39% interanual en el segundo trimestre, elevando la expansión económica de los seis primeros meses al 8,18%, la cifra más alta registrada desde 2011. La industria, la construcción y los servicios aportaron más del 88% del crecimiento, mientras que la industria manufacturera volvió a consolidarse como el principal motor de la economía, con un aumento del 10,23%.



Los indicadores macroeconómicos mantuvieron una evolución favorable. El comercio exterior superó los 550 mil millones de dólares, un 27,1% más que en igual período del año anterior; la inversión total de la sociedad alcanzó 1,8 millones de billones de dongs, con un incremento cercano al 13%, y la inversión extranjera directa (IED) registrada ascendió a 34,65 mil millones de dólares, un 61% más interanual. La IED desembolsada se estimó en 13,03 mil millones de dólares, el nivel más elevado de los últimos cinco años.



Asimismo, Vietnam recibió un récord de 12,25 millones de visitantes internacionales, un 14,9% más que un año antes, mientras que la recaudación presupuestaria alcanzó aproximadamente el 62% de la previsión anual, con un crecimiento interanual del 17,2%.



La inflación permaneció bajo control. El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó en promedio un 4,38% durante el primer semestre, frente al 4,12% de la inflación subyacente, lo que, según el Gobierno, refleja que las presiones inflacionarias responden principalmente a factores coyunturales y que los fundamentos macroeconómicos continúan siendo sólidos.



El Ejecutivo también destacó avances en la reforma administrativa, el perfeccionamiento del marco institucional, el desarrollo de infraestructuras, la innovación tecnológica y la transformación digital, factores que contribuyen a mejorar el entorno de inversión y liberar nuevos recursos para el crecimiento.



No obstante, la conferencia reconoció que persisten desafíos importantes, entre ellos un crecimiento desigual entre las distintas localidades, el lento desembolso de la inversión pública y el retraso en varios proyectos estratégicos, además de un entorno empresarial que aún requiere nuevas mejoras.



Ante este panorama, Le Minh Hung instó a los ministerios y gobiernos locales a aplicar de forma rigurosa las resoluciones del Partido para cumplir los objetivos fijados para 2026 y sentar las bases del desarrollo del país durante el período 2026-2030.



Reiteró que el Gobierno mantendrá la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y el equilibrio de las principales variables económicas, sin renunciar al objetivo de lograr un crecimiento de dos dígitos.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)



El primer ministro ordenó acelerar la ejecución y el desembolso de la inversión pública, especialmente en los proyectos nacionales de transporte, energía, infraestructura agrícola y obras vinculadas a la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, así como impulsar grandes proyectos de viviendas de alquiler para trabajadores.



Advirtió además que los ministerios y localidades con bajos niveles de ejecución podrían ver reducidas sus asignaciones de inversión pública y que este indicador será uno de los criterios para evaluar el desempeño de los funcionarios.



Al mismo tiempo, pidió reforzar los nuevos motores de crecimiento mediante un mayor impulso a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. Entre las prioridades mencionó la aprobación del Marco Nacional de Arquitectura Digital, la integración de las bases de datos nacionales con el Centro Nacional de Datos y el desarrollo de productos tecnológicos estratégicos que aporten resultados concretos durante 2026.



El jefe de Gobierno subrayó que estas tareas serán determinantes para alcanzar las metas de crecimiento fijadas para este año y, al mismo tiempo, crear las condiciones para una transformación más profunda de la estructura económica y del modelo de desarrollo del país.



Además de las prioridades económicas, Le Minh Hung pidió a las autoridades locales preparar adecuadamente el curso escolar 2026-2027; acelerar la campaña de 500 días para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de combatientes caídos; ampliar los programas de atención médica gratuita; garantizar el funcionamiento del segundo campus del Hospital Bach Mai y poner en servicio el segundo campus del Hospital Viet Duc antes del 10 de julio.



Finalmente, reiteró la necesidad de preservar la estabilidad política y social, fortalecer la defensa y la seguridad nacionales, impulsar una política exterior activa y profundizar la integración internacional, al tiempo que llamó a consolidar la confianza de la ciudadanía y del sector empresarial en las perspectivas de desarrollo de Vietnam./.