Piden procesar a 188 implicados en caso de Mr Pips por una estafa superior a 59,6 millones de dólares

Hanoi (VNA) - La Agencia de Investigación de la Policía de Hanoi concluyó la investigación complementaria y solicitó a la Fiscalía Popular de Hanoi presentar cargos contra 188 personas implicadas en el caso de Pho Duc Nam, conocido como Mr Pips, y sus cómplices por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y encubrimiento o receptación de bienes procedentes de actividades delictivas, en una trama que operó en Hanoi y en varias provincias del país.



En febrero de 2026, las autoridades ya habían propuesto el procesamiento de 75 acusados y separaron la causa contra otros ocho sospechosos que permanecían prófugos. Tras la entrega voluntaria de Tran Quoc Huy y Phan Thi Hoa en marzo de este año, la investigación fue reabierta y posteriormente ampliada por decisión de la Fiscalía.



Según las conclusiones de la investigación, Pho Duc Nam y Le Khac Ngo, alias Mr Hunter, serán procesados por los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Ngo Thi Theu, esposa de Ngo, afronta cargos por estafa, mientras que los otros 185 acusados responderán por delitos relacionados con fraude, lavado de dinero y manejo de bienes de origen ilícito.



La investigación establece que, desde 2018, Pho Duc Nam se asoció con el ciudadano turco Isik Uran para desarrollar 36 páginas web que simulaban ser plataformas internacionales de inversión en divisas y valores, integradas con las aplicaciones MT4 y MT5. Sin embargo, estos sitios no estaban conectados a los mercados financieros internacionales, sino que funcionaban como plataformas manipuladas en las que los inversores operaban directamente contra los administradores del sistema.



Para sostener la operación, Nam habría ordenado la creación de más de 80 empresas ficticias, alquilado más de 40 oficinas en distintas ciudades y contratado a empleados sin formación en el sector financiero. Estos recibían instrucciones y guiones prediseñados para contactar a potenciales víctimas mediante llamadas telefónicas y aplicaciones como Zalo o Zoiper, utilizando información falsa para convencerlas de abrir cuentas e invertir dinero.



Como parte del fraude, las víctimas obtenían inicialmente pequeñas ganancias y podían retirar fondos para generar confianza. Posteriormente, eran persuadidas para realizar inversiones cada vez mayores y ejecutar más operaciones hasta perder el capital, que terminaba en manos de la organización.



De acuerdo con las autoridades, la red perpetró 920 estafas, con un perjuicio económico superior a 59,6 millones de dólares. Pho Duc Nam es señalado como el principal organizador de la trama y responsable de la totalidad de las operaciones fraudulentas.



La investigación también sostiene que Nam blanqueó parte de los beneficios ilícitos mediante la adquisición de 32 inmuebles, oro valorado en 5,36 millones de dólares, más de 1,7 millones de dólares en efectivo y otros activos de elevado valor.



Por su parte, Le Khac Ngo habría participado en 287 casos de estafa, con un monto defraudado superior a 13,1 millones de dólares, además de presuntamente lavar dinero mediante la compra de cuatro inmuebles y 143 lingotes de oro.



La investigación complementaria también propone procesar a Nguyen Hoa Binh, conocido como Shark Binh, por el presunto delito de blanqueo de capitales, tipificado en el artículo 324, apartado 3, del Código Penal.



Según el expediente, la empresa de pagos electrónicos Ngan Luong, presidida por Nguyen Hoa Binh, proporcionó servicios de monedero digital utilizados por la red de Pho Duc Nam. A partir de junio de 2020, cuando la policía comenzó a solicitar información sobre las transacciones vinculadas a las plataformas de forex, Binh habría tenido conocimiento de que dichas actividades eran ilícitas.



Pese a ello, la investigación sostiene que el empresario ordenó a sus subordinados ocultar la información de los monederos electrónicos reales y crear datos correspondientes a otras cuentas para responder a los requerimientos de las autoridades. Asimismo, empleados de la compañía habrían alertado a la organización de Mr Pips sobre las solicitudes de verificación policial y colaborado en la preparación de respuestas que favorecieran a la red investigada.



Entre el 15 de junio de 2020 y el 23 de septiembre de 2022, numerosas víctimas transfirieron decenas de millones de dólares a monederos electrónicos vinculados al entramado, según la documentación reunida por los investigadores./.

VNA