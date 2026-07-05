Sociedad

Vietnam fomenta la revisión simultánea de archivos para la identificación de restos de combatientes caídos

Vietnam revisa y digitaliza archivos históricos militares para apoyar la búsqueda e identificación de restos de combatientes caídos en campañas militares.

Agentes de policía guían a los familiares de los soldados caídos en la verificación de la información y la cumplimentación de la documentación antes de la toma de muestras de ADN. Foto: VNA
Agentes de policía guían a los familiares de los soldados caídos en la verificación de la información y la cumplimentación de la documentación antes de la toma de muestras de ADN. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - El Departamento de Archivos y Registros del Estado del Ministerio del Interior ha movilizado el sistema de Centros Nacionales de Archivos para realizar de forma simultánea la revisión, inventario y explotación de documentos relacionados con los caídos, las batallas, las campañas militares y las zonas de operaciones militares clave.

La actividad se realiza en cumplimiento de las directrices del Comité Nacional para la búsqueda, exhumación e identificación de restos de combatientes caídos en 2026 y el período 2026-2030. Tras la revisión inicial, las unidades han identificado numerosos expedientes y documentos de valor para la búsqueda, recuperación e identificación de restos.

El Centro Nacional de Archivos II elaboró un sistema de palabras clave para la consulta, inventarió 1.456 unidades de conservación pertenecientes a cinco fondos y colecciones documentales, y verificó dos casos a solicitud de las autoridades competentes.

El Centro Nacional de Archivos III estableció un catálogo de expedientes y gestiona alrededor de 200.000 páginas de documentos sobre medallas y condecoraciones otorgadas a combatientes caídos, útiles para la verificación de información.

El Centro Nacional de Archivos IV inventarió 220 expedientes pertenecientes a cinco fondos y colecciones documentales.

Además de la revisión y el inventario, el Departamento de Archivos y Registros del Estado coordina con otras agencias para la búsqueda, verificación y suministro de información a partir de documentos archivísticos, así como para apoyar la consulta de expedientes relacionados con los combatientes caídos y sus familiares, conforme a las solicitudes de las autoridades competentes.

Según el Departamento, las tareas de la Campaña de 500 días y noches se han implementado de manera proactiva y oportuna, contribuyendo a promover el papel del sistema de Centros Nacionales de Archivos en el suministro de información para la búsqueda e identificación de restos.

La revisión inicial ha permitido complementar fuentes documentales sobre ubicaciones, eventos y referencias relevantes, al tiempo que sienta bases para la digitalización, estandarización de datos y aplicación tecnológica en la explotación de archivos.

No obstante, la información relevante se encuentra dispersa en numerosos expedientes de distintos períodos y organismos. En muchos casos no es posible su localización mediante herramientas de búsqueda convencionales, por lo que el personal archivístico debe revisar manualmente los documentos y contrastar múltiples fuentes.

El gran volumen documental, junto con un proceso de digitalización aún limitado y datos no normalizados, dificulta la aplicación de tecnologías de búsqueda avanzada, análisis de datos e inteligencia artificial (IA).

Además, el deterioro físico de algunos documentos y los cambios históricos en nombres de lugares, unidades militares y códigos de referencia complican la verificación y estandarización de la información.

En el futuro, el Departamento de Archivos y Registros del Estado continuará con la revisión, digitalización y estandarización de los documentos, reforzará la coordinación y el intercambio de datos entre instituciones y promoverá la aplicación de tecnologías digitales, IA y herramientas de análisis de datos para mejorar la eficacia en la búsqueda, recuperación e identificación de restos de combatientes caídos./.

VNA
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