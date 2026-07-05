Comunidad vietnamita respalda a misión de rescate en Venezuela

Caracas (VNA)- Representantes de la comunidad vietnamita y funcionarios de las agencias representativas de Vietnam en Venezuela visitaron a la delegación vietnamita de búsqueda y rescate que cumple una misión humanitaria internacional en el estado de La Guaira, con el fin de expresar su apoyo y entregar obsequios de reconocimiento.



En un ambiente cálido, los representantes se interesaron por el estado de salud y las condiciones de vida de los integrantes de la misión, así como por el avance de sus labores y las dificultades que enfrentan sobre el terreno.



Los miembros de la comunidad también compartieron información sobre la situación de los vietnamitas residentes en Venezuela, sus actividades laborales y educativas, y su vida cotidiana.



El mayor general Pham Van Ty, subdirector del Departamento de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y jefe de la misión vietnamita de rescate. (Fuente: VNA)

En nombre de la delegación, el mayor general Pham Van Ty, subdirector del Departamento de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y jefe de la misión vietnamita de rescate, expresó su profundo agradecimiento por el oportuno apoyo y las muestras de aliento de la comunidad vietnamita.



Señaló que, pese a las difíciles condiciones del terreno y al clima adverso, todos los integrantes mantienen la disciplina, el sentido de responsabilidad y la firme determinación de cumplir con éxito la misión humanitaria internacional encomendada por el Partido, el Estado y el Ejército.



Durante el encuentro, Van Ty también conversó con jóvenes vietnamitas residentes en Venezuela, a quienes definió como un puente para fortalecer la amistad entre ambos pueblos. Los animó a preservar las tradiciones nacionales y promover los valores y cualidades de los “Soldados del Tío Ho”.



Expresó además su deseo de que continúen unidos, se apoyen mutuamente y mantengan vivo el espíritu de solidaridad y ayuda al prójimo, contribuyendo así al fortalecimiento de la comunidad vietnamita y al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Venezuela.



Los participantes jóvenes manifestaron su orgullo por el valor y la entrega demostrados por el equipo de rescate de Vietnam, y afirmaron que continuarán esforzándose en sus estudios y trabajo, fortalecerán la unidad de la comunidad y contribuirán a difundir una imagen de Vietnam en Venezuela./.