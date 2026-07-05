Ca Mau refuerza control de barcos pesqueros y la recuperación de recursos acuáticos

Ca Mau, Vietnam (VNA)- Con el objetivo de contribuir al levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea y promover una pesca responsable y sostenible, la provincia survietnamita de Ca Mau está aplicando diversas medidas para prevenir y poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), al tiempo que impulsa la protección y recuperación de los recursos acuáticos para garantizar medios de vida sostenibles a las comunidades costeras.

El Comité del Partido provincial ha identificado la lucha contra la pesca IUU como una tarea prioritaria y permanente de todo el sistema político, reforzando la gestión de la flota pesquera, la supervisión de las actividades de pesca y la aplicación estricta de la legislación vigente.

Según el Comité Popular provincial, Ca Mau cuenta actualmente con 5.156 embarcaciones pesqueras registradas, con una potencia total superior a los 801 mil kilovatios. El 100% de los barcos sujetos a la normativa ya ha instalado dispositivos de seguimiento de recorrido (VMS) y mantiene una conexión permanente con el sistema nacional de monitoreo. Asimismo, las autoridades competentes tramitaron 934 expedientes de gestión pesquera, expidieron 1.256 certificados de seguridad técnica y 267 certificados de evaluación del diseño de embarcaciones.

La provincia continúa revisando y gestionando rigurosamente la flota pesquera, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de registro, inspección y concesión de licencias de pesca, además de impulsar la transformación digital mediante la creación de una base de datos integrada para mejorar la supervisión y la gestión del sector.

En lo que va de año, las autoridades han controlado el 100% de las entradas y salidas de embarcaciones en los puertos pesqueros designados, con un total de 13.544 movimientos registrados. El volumen de productos desembarcados alcanzó las 83.757 toneladas, equivalentes al 44,4% de la producción pesquera de la provincia. También se emitieron 138 certificados de origen para 1.245 toneladas de productos pesqueros. Cabe destacar que no se registró ningún caso de embarcaciones que infringieran aguas extranjeras ni de barcos sancionados por perder la conexión del sistema VMS.

Estos resultados responden a la digitalización de los expedientes de las embarcaciones, la intensificación de las campañas de sensibilización sobre la trazabilidad de los productos pesqueros, la puesta en funcionamiento del sistema electrónico de trazabilidad (eCDT) y del diario electrónico de pesca (eLogbook), así como a la estrecha coordinación entre la Guardia Fronteriza, la Subdirección de Pesca y las autoridades portuarias.

Paralelamente, la provincia implementa la Directiva 17 del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido para prevenir las prácticas de pesca destructiva. Hasta la fecha, más de 20.500 hogares han firmado compromisos de no utilizar explosivos, electricidad, sustancias tóxicas ni artes de pesca prohibidas. Además, Ca Mau ha liberado más de 2,2 millones de ejemplares juveniles de especies acuáticas en el medio natural para contribuir a la recuperación de los recursos pesqueros.

La provincia también impulsa la reestructuración del sector pesquero hacia un modelo moderno y sostenible, promoviendo la reconversión de las actividades extractivas hacia métodos respetuosos con el medio ambiente, el desarrollo de la acuicultura marina y la reducción de la presión sobre los recursos pesqueros naturales, con el fin de garantizar medios de vida estables para los pescadores y fomentar un desarrollo sostenible de la economía marítima./.

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