PIB de vietnam aumenta 8,18% en los primeros seis meses del año

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Exportaciones agroforestales y acuícolas de Vietnam tras ambiciosa meta en 2026
A pesar de la persistente volatilidad del comercio mundial, las exportaciones vietnamitas de productos agrícolas, forestales y acuícolas mantuvieron un crecimiento positivo durante el primer semestre de 2026, sentando las bases para alcanzar un valor de entre 73 y 74 mil millones de dólares al cierre del año.
Industria manufacturera sigue siendo motor clave del crecimiento económico de Vietnam
El Índice de Producción Industrial de Vietnam creció un 11,2% en el segundo trimestre de 2026, impulsado por la manufactura y exportaciones.
Hong Kong (China) refuerza la promoción de productos vietnamitas en cadenas de supermercados
La Semana de los Productos Vietnamitas se inaugura en Hong Kong, promoviendo alimentos y productos agrícolas de Vietnam en el mercado local.
Comercio entre Vietnam e Israel aspira a alcanzar 4 mil millones de dólares en 2026
El comercio entre Vietnam e Israel apunta a superar los 3.900 millones de dólares en 2026, impulsado por el VIFTA y el crecimiento de las exportaciones.
Localidades vietnamitas redoblan esfuerzos para alcanzar crecimiento de dos dígitos en 2026
Las principales ciudades y provincias de Vietnam ratifican su meta de crecimiento de dos dígitos en 2026 con más inversión pública e infraestructura.
Piden procesar a 188 implicados en caso de Mr Pips por una estafa superior a 59,6 millones de dólares
La Policía de Hanoi propone procesar a 188 personas, incluido Mr Pips, por una red de estafa, blanqueo de capitales y fraude por más de 59 millones de dólares.
Premier vietnamita reafirma meta de un crecimiento de dos dígitos para período 2026-2030
Vietnam mantiene la meta de crecimiento de dos dígitos para 2026, con prioridad en inversión pública, innovación, transformación digital y estabilidad macroeconómica.
Grupo siderúrgico vietnamita asciende en ranking de mayores empresas del Sudeste Asiático
Hoa Phat sube al puesto 59 de Fortune Southeast Asia 500 tras aumentar ingresos y beneficios, consolidando su liderazgo en la industria siderúrgica regional.
Vietnam regula suspensión temporal de salida del país por deudas tributarias
Vietnam fija nuevos criterios para suspender temporalmente la salida del país de contribuyentes con deudas fiscales mediante el Decreto No. 252/2026/ND-CP.
Restablecerán más de 90 vuelos al Aeropuerto Internacional de Lien Khuong a partir del 19 de agosto
El Aeropuerto Internacional de Lien Khuong reabrirá el 19 de agosto con 91 vuelos semanales operados por Vietnam Airlines y Vietjet Air.
Vietnam reafirma su papel de coordinación durante reuniones ministeriales del CPTPP
Vietnam, como presidente del CPTPP 2026, lideró una reunión ministerial para impulsar la ampliación del acuerdo con nuevos miembros y reforzar el comercio.
Vietnam registra cerca de 53 millones de personas con empleo en el primer semestre
El empleo en Vietnam alcanzó 52,6 millones de personas en el primer semestre de 2026, con mejoras en salarios, cualificación y estabilidad laboral.
Vietnam detecta casi 20.000 infracciones en el mercado de bienes durante primer semestre de 2026
Vietnam sancionó cerca de 20.000 infracciones por contrabando, fraude comercial y falsificación durante el primer semestre de 2026.
Ventas minoristas y servicios crecieron casi 13% en el primer semestre de 2026
Las ventas minoristas y los servicios en Vietnam crecieron un 12,9 % en el primer semestre de 2026, impulsados por el turismo y el consumo interno.
Vietnam registra señales positivas en actividad empresarial durante primer semestre de 2026
Vietnam creó casi 111.700 nuevas empresas en el primer semestre de 2026, un 22,5% más interanual, pese a la incertidumbre económica.
Vietnam Airlines eleva a casi 70 sus vuelos semanales a Tailandia
Vietnam Airlines abrió una ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Phuket, reforzando la conectividad aérea, el turismo y el comercio entre Vietnam y Tailandia.
IPC de Vietnam aumenta 4,38 % en el primer semestre de 2026
El IPC de Vietnam aumentó un 4,38 % en el primer semestre de 2026, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 4,12 %.
Comercio exterior de Vietnam supera 549 mil millones de dólares en seis meses
El comercio exterior de Vietnam alcanzó 549,69 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, con un crecimiento del 27,1% interanual.
Medio francés destaca nueva etapa en cooperación económica entre Vietnam y Europa
Las relaciones económicas entre Vietnam y Europa han entrado en una nueva etapa, marcada no solo por la expansión del comercio, sino también por el fortalecimiento de la cooperación en inversión, innovación, transición ecológica y desarrollo de cadenas de suministro sostenibles, destacó el sitio especializado francés Objectif Eco.
Inversión extranjera directa ejecutada en Vietnam registra récord semestral en cinco años
El desembolso de IED alcanzó los 13.030 millones de dólares en el primer semestre, mientras que Singapur y la manufactura lideraron la captación de capital.