PIB de vietnam aumenta 8,18% en los primeros seis meses del año

En el marco del 50 aniversario de su nombramiento oficial, Ciudad Ho Chi Minh se consolida como el principal motor financiero de Vietnam al aportar el 23,1% del PIB nacional. El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, detalló que en el primer semestre de 2026 la urbe captó más de 6,8 mil millones de dólares en IED y avanza en proyectos estratégicos como su Centro Financiero Internacional y la Ley de Urbes Especiales.