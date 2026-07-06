Economía

PIB de vietnam aumenta 8,18% en los primeros seis meses del año

La situación socioeconómica de Vietnam durante los primeros seis meses de 2026 registró resultados positivos en la mayoría de los sectores y ámbitos. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,18 % en comparación con el mismo período de 2025, frente al 7,63 % alcanzado en el primer semestre del año anterior.

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VNA
#situación socioeconómica #PIB #economía
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