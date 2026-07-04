Líder vietnamita insta a eliminar cuello de botella en la ejecución de las políticas para impulsar crecimiento nacional

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista (PCV) y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó que la mayor limitación para el desarrollo nacional ya no reside en el marco institucional, sino en la capacidad de ejecutar las políticas públicas, por lo que instó a todo el sistema político a eliminar de inmediato ese obstáculo para acelerar el crecimiento económico.



Durante su intervención en la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a junio y en la conferencia virtual entre el Ejecutivo y las autoridades de las 34 provincias y ciudades del país, el dirigente pidió actuar con mayor decisión para cumplir los objetivos de desarrollo de 2026 y sentar las bases del próximo ciclo de crecimiento.



To Lam destacó que, pese a un entorno internacional complejo, Vietnam obtuvo resultados positivos durante el primer semestre gracias a los esfuerzos del Gobierno, los ministerios, las administraciones locales, las empresas y la población, lo que, a su juicio, constituye una base importante para alcanzar las metas previstas para este año.



Sin embargo, advirtió que el crecimiento económico, situado en torno al 8,2%, continúa por debajo del objetivo del 9,7%. Además, señaló que 25 de las 34 provincias y ciudades no alcanzaron sus metas de crecimiento en los primeros seis meses del año, incluidas Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.



El dirigente también alertó sobre el lento desembolso de la inversión pública, el retraso en la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura y de los programas nacionales de desarrollo, así como la baja ejecución de los recursos destinados a ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



Ante esta situación, instó al Gobierno a revisar nuevamente la asignación presupuestaria y redistribuir los recursos de aquellos proyectos que no puedan ejecutarlos hacia otros con mayor capacidad de implementación.



Asimismo, pidió reforzar el sistema estadístico para evaluar con mayor precisión la calidad del crecimiento, el empleo, los ingresos reales de la población y otros indicadores que permitan mejorar la formulación de políticas públicas.



To Lam afirmó que el crecimiento económico sigue siendo desigual entre las distintas regiones, mientras que la demanda interna aún no muestra una recuperación sólida y el entorno empresarial continúa enfrentando elevados costos administrativos y procedimientos burocráticos.



También señaló que numerosos proyectos permanecen bloqueados por problemas relacionados con la planificación territorial, la disponibilidad de suelo, la liberación de terrenos, los materiales de construcción y los trámites legales.



Llamó igualmente la atención sobre las dificultades en el funcionamiento del nuevo modelo de administración local de dos niveles, el retraso en la construcción de internados en las comunas fronterizas, la escasez de docentes y las limitaciones en la formación de personal altamente cualificado.



Añadió que la contaminación urbana, la falta de vivienda para los trabajadores y los efectos de los desastres naturales y el cambio climático continúan representando desafíos para el desarrollo sostenible del país.



Delegados participantes en la sesión (Foto: VNA)



En este contexto, pidió al Gobierno poner en marcha un programa especial de acción para el segundo semestre con el objetivo de eliminar los principales cuellos de botella y mantener el impulso del crecimiento. También informó de que el Comité Central del Partido prepara una resolución específica que definirá el modelo de desarrollo de Vietnam para los próximos años, con énfasis en preservar un crecimiento elevado y sostenido.



En materia educativa, To Lam sostuvo que la modernización del sistema debe traducirse en medidas concretas para desarrollar recursos humanos altamente cualificados, condición indispensable para responder a las exigencias de la nueva etapa de desarrollo.



En ese sentido, instó al Ministerio de Educación y Formación a acelerar la aplicación de la Resolución 71 mediante políticas que garanticen suficientes escuelas, aulas y docentes, además de avanzar hacia la universalización de la educación secundaria superior.



El dirigente insistió en que el principal reto ya no es normativo, sino de ejecución. "Actuar, actuar y actuar", afirmó al exigir que todos los niveles de la administración asuman plenamente sus responsabilidades y pongan fin a la práctica de trasladar o eludir la toma de decisiones.



Entre las prioridades para el resto del año, pidió eliminar los obstáculos que limitan el crecimiento con la meta de alcanzar una expansión económica de al menos el 10%, preservar la estabilidad macroeconómica, reforzar el papel de la inversión pública, estimular la inversión privada y fortalecer la competitividad de las empresas nacionales.



Asimismo, abogó por seguir mejorando el entorno empresarial y garantizar el funcionamiento eficaz del nuevo modelo de administración local.



To Lam también instó a preparar desde el tercer trimestre el plan de desarrollo para 2027 dentro de la estrategia 2026-2030, identificando con antelación las prioridades, los recursos y las responsabilidades de cada organismo.



Además, reclamó que los programas de acción incluyan calendarios concretos de ejecución, responsables claramente identificados y mecanismos públicos de seguimiento.



Finalmente, afirmó que Vietnam dispone de una oportunidad histórica para acelerar su desarrollo, aunque advirtió que solo podrá aprovecharla mediante una mayor determinación política, una administración más eficiente, funcionarios comprometidos con la acción, un sector empresarial más fuerte y el respaldo de la población. Con ese objetivo, llamó a todo el sistema político a intensificar los esfuerzos para cumplir las metas de 2026 y consolidar las bases del desarrollo del país en los próximos años./.