Industria manufacturera sigue siendo motor clave del crecimiento económico de Vietnam

Hanoi (VNA) - El Índice de Producción Industrial (IPI) de Vietnam mantuvo un crecimiento de dos dígitos, el más alto desde 2019, lo que refleja una sólida recuperación del sector productivo y confirma el papel líder de la industria manufacturera y de procesamiento en el impulso del crecimiento económico.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas, en el segundo trimestre de 2026, el IPI aumentó un 11,2% interanual. La industria manufacturera y de procesamiento creció un 11,3%; la producción y distribución de electricidad, un 12,4%; el suministro de agua y la gestión de residuos y aguas residuales, un 10,3%; mientras que la minería registró un incremento del 7%.

En el acumulado de los seis primeros meses del año, el IPI creció un 10,8% respecto al mismo período de 2025, por encima del 8,7% registrado un año antes y constituyendo el mayor incremento desde 2019.

Según la directora general de la dicha entidad, Nguyen Thi Huong, estos resultados evidencian una recuperación generalizada de la producción, impulsada por la mejora del consumo interno, las exportaciones y la inversión.

La industria manufacturera y de procesamiento siguió siendo el principal motor del crecimiento, con un aumento del 11,4%, aportando 8,9 puntos porcentuales al crecimiento total del sector industrial. Entre las ramas con mayor dinamismo destacan la producción de metales (21,5%), vehículos de motor (17,7%), bebidas (15,4%), productos químicos (14,8%) y productos metálicos prefabricados (13,9%). En contraste, la producción de cuero y productos derivados creció solo un 4%, mientras que la extracción de carbón disminuyó un 5,7%.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

El IPI aumentó en las 34 provincias y ciudades del país. Entre las localidades con mayor crecimiento de la industria manufacturera y de transformación figuran Quang Ninh (37,8%), Ha Tinh (30,7%), Ninh Binh (27,7%), Phu Tho (25,8%) y Nghe An (25%).

La demanda del mercado continuó mejorando. El índice de consumo de la industria manufacturera y de procesamiento aumentó un 10,8%, mientras que la tasa media de inventarios descendió al 82,2%, frente al 85,7% del mismo período del año anterior. Asimismo, el empleo en las empresas industriales creció un 3,1%, y un 3,2% en la industria manufacturera, reflejando la confianza empresarial en la expansión de la producción.

Según Phi Thi Huong Nga, jefa del Departamento de Estadísticas Industriales y la Construcción, cerca del 80% de las empresas manufactureras consideran que la situación del segundo trimestre mejoró o se mantuvo estable, y el 83,4% prevé un panorama más favorable para el tercer trimestre.

Sin embargo, el 94,6% señala que los costos de producción siguen siendo elevados debido al aumento de los precios de las materias primas y del transporte marítimo provocado por las tensiones geopolíticas. Casi el 47% de las empresas propone mantener medidas de estabilización de los precios de la energía y las materias primas, así como tipos de interés de financiación en niveles razonables.

Nguyen Thi Huong afirmó que es necesario garantizar un suministro estable de materias primas, facilitar la salida de los productos al mercado e impulsar las exportaciones para aprovechar de forma eficiente los insumos importados destinados a la producción, reforzando así el papel de la industria, especialmente la manufacturera y de procesamiento, como motor del crecimiento económico en el período venidero./.

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