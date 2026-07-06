Exportaciones agroforestales y acuícolas de Vietnam tras ambiciosa meta en 2026

Hanoi (VNA) - A pesar de la persistente volatilidad del comercio mundial, las exportaciones vietnamitas de productos agrícolas, forestales y acuícolas mantuvieron un crecimiento positivo durante el primer semestre de 2026, sentando las bases para alcanzar un valor de entre 73 y 74 mil millones de dólares al cierre del año.



Según el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Dang Ngoc Diep, los resultados de la producción y las exportaciones en la primera mitad del año superaron las expectativas.



Tradicionalmente, el valor de las exportaciones registra un fuerte incremento en los últimos meses del año debido al aumento de la demanda en los principales mercados internacionales, lo que contribuirá al cumplimiento del objetivo anual.



El sector hortofrutícola continúa destacándose con un crecimiento de dos dígitos. El durián sigue siendo el principal producto de exportación gracias a la ventaja de la producción fuera de temporada y a la ampliación de las zonas de cultivo autorizadas para las exportaciones oficiales hacia China.





Los productos OCOP de An Giang se exhiben en el espacio de exposición, donde se muestran, presentan y venden productos OCOP especializados de las provincias del delta del Mekong y muchas otras localidades de todo el país. Foto: VNA

Otros productos como la pitahaya, el banano, el mango y el coco mantienen una demanda estable en los mercados internacionales.



En particular, la firma de los protocolos para la exportación oficial de pomelo y limón a China, junto con el exitoso envío del primer cargamento de pomelo fresco a Australia, abre nuevas oportunidades de crecimiento para el sector.



La estructura de las exportaciones hortofrutícolas también está evolucionando hacia productos de mayor valor agregado, ya que los productos procesados representan el 35,82% del total.



De acuerdo con la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam, el procesamiento profundo será un motor clave para incrementar el valor de las exportaciones y reducir los riesgos derivados de las fluctuaciones del comercio internacional.



Paralelamente, numerosas provincias están intensificando las inversiones en procesamiento y logística para fortalecer la capacidad exportadora.



En el sector pesquero, aunque las exportaciones continúan creciendo, la industria enfrenta presiones derivadas de las políticas arancelarias, las barreras técnicas, el aumento de los costos de producción y la creciente competencia internacional.



Según Le Hang, subsecretaria general de la Asociación de Productores y Exportadores de Productos Pesqueros de Vietnam, las exportaciones de camarón siguen afectadas por el incremento de los costos, las condiciones climáticas y las medidas de defensa comercial, mientras que el pangasius dispone de oportunidades para ampliar su cuota de mercado gracias a la disminución de la oferta mundial de abadejo.



Si el país logra aprovechar eficazmente los acuerdos de libre comercio y mantener la demanda en los principales mercados, las exportaciones acuícolas podrían superar los 12 mil millones de dólares en 2026, lo que representaría un crecimiento de entre el 8% y el 10%.



No obstante, la industria pesquera aún debe afrontar importantes desafíos, entre ellos la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como el cumplimiento de las exigencias regulatorias de los mercados importadores, especialmente de Estados Unidos.



En cuanto al arroz, las perspectivas del mercado se consideran estables. Según la Asociación del Sector Arrocero de Vietnam, la demanda mundial del cereal no experimentará cambios significativos, por lo que el sector debe centrarse en desarrollar zonas de producción sostenibles, mejorar la calidad del producto, garantizar la trazabilidad y la seguridad alimentaria, además de impulsar sistemas de producción con bajas emisiones para reforzar su competitividad.



Junto con las oportunidades de ampliar los mercados de exportación, el cambio climático continúa representando uno de los mayores desafíos para el sector.



Según Tran Gia Long, subdirector del Departamento de Planificación y Finanzas, el fenómeno de El Niño podría afectar a las principales zonas productoras del Centro-Sur, la Altiplanicie Occidental y el Delta del Mekong.



Sin embargo, si Vietnam logra consolidar sus áreas de producción, impulsar el procesamiento de mayor valor agregado, promover una producción más sostenible y fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático, las exportaciones agroforestales y pesqueras estarán en condiciones de mantener su trayectoria de crecimiento y ampliar su participación en el mercado mundial./.