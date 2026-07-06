Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang 2026 impulsa crecimiento del turismo local

Da Nang, Vietnam (VNA) - Tras la conclusión de sus cinco noches de competencias eliminatorias, el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) en 2026 consolidó su posición como el producto turístico insignia de esta ciudad central, al registrar la llegada de más de 557 mil visitantes alojados y generar un fuerte impacto dinámico en los sectores comercial, logístico y de servicios.



De acuerdo con el Comité Organizador, el DIFF 2026, celebrado bajo el lema “Da Nang: Horizontes de conexión” desde el 30 de mayo hasta el 11 de julio, cuenta con la participación de 10 equipos procedentes de China, Francia, Japón, Italia, Alemania, Macao (China), Portugal, Australia y dos agrupaciones de Vietnam.



Las cifras oficiales indican un incremento interanual del 34% en el número de turistas hospedados, con un promedio superior a los 100 mil visitantes por cada noche del evento. La jornada del 27 de junio marcó el pico de afluencia con aproximadamente 117 mil 400 huéspedes, elevando la ocupación hotelera media de la ciudad por encima del 70%.



Un espectáculo en el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang 2026 (Foto: VNA)

Un aspecto destacado de la presente edición es la captación de más de 233 mil turistas internacionales, cifra que representa el 42% del total de pernoctaciones. Los flujos de visitantes de alto gasto provinieron de mercados diversos como India, Kazajistán, Irlanda, el Reino Unido, Australia y los Países Bajos. Por su parte, el turismo doméstico aportó más de 324 mil viajeros, consolidando al festival como una opción preferencial para las vacaciones estivales familiares combinadas con visitas a destinos emblemáticos de la región, tales como Ba Na Hills, la playa de My Khe, el casco antiguo de Hoi An y el santuario de My Son.



El presidente del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, Nguyen Manh Hung, destacó que el DIFF 2026 fue seleccionado por la prestigiosa revista de viajes Travel + Leisure como uno de los nueve festivales de verano más recomendables del planeta, un reconocimiento global a la calidad organizativa y el valor artístico de un evento con sello vietnamita.



A lo largo de casi dos décadas de evolución desde su debut en 2008, el festival se transformó de una competencia de pirotecnia en un certamen artístico integral de más de un mes de duración que fusiona la innovación tecnológica con espectáculos coreográficos y musicales.



Según la directora ejecutiva de la firma Global2000 y asesora del jurado, Nadia Shakira Wong, la diferencia del DIFF radica en que cada noche se estructura como un espectáculo artístico integral que fusiona pirotecnia, música y luces, brindando una experiencia completa a los espectadores.



Por su parte, expertos en economía turística señalaron que el valor económico del certamen estalla en su capacidad para romper la estacionalidad del turismo de fin de semana, distribuyendo el gasto de manera uniforme en sectores como la gastronomía, el transporte y el comercio minorista.



Tras el cierre de la fase clasificatoria, la atención de los visitantes se concentra en la gran final programada para la noche del 11 de julio, donde las delegaciones de China y Portugal disputarán el máximo galardón de la edición 2026./.