Templo Huyen Khong: una singular fusión arquitectónica en la antigua capital imperial de Hue

Ubicado en el barrio de Kim Long, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de Hue, el templo Huyen Khong es uno de los destinos más destacados de la antigua capital imperial. Restaurado en 1978, se ha consolidado como un importante atractivo de turismo espiritual gracias a su singular arquitectura, que fusiona influencias de Japón e India con la esencia de la cultura vietnamita y los refinados rasgos de la arquitectura palaciega de Hue.