Cultura-Deporte
Entrada principal del templo Huyen Khong. (Foto: VNA)
Entrada principal del templo Huyen Khong. (Foto: VNA)
La puerta del templo Huyen Khong sobresale por su singular diseño arquitectónico. (Foto: VNA)
La puerta del templo Huyen Khong sobresale por su singular diseño arquitectónico. (Foto: VNA)
Vista posterior de la pagoda Dai Giac, en el templo Huyen Khong, una réplica a menor escala de la gran estupa Mahabodhi Gaya de la India. (Foto: VNA)
Vista posterior de la pagoda Dai Giac, en el templo Huyen Khong, una réplica a menor escala de la gran estupa Mahabodhi Gaya de la India. (Foto: VNA)
Figura de un pavo real finamente ornamentada en la puerta del templo Huyen Khong. (Foto: VNA)
Figura de un pavo real finamente ornamentada en la puerta del templo Huyen Khong. (Foto: VNA)
Detalles arquitectónicos que reflejan la fusión de estilos presente en el templo Huyen Khong. (Foto: VNA)
Detalles arquitectónicos que reflejan la fusión de estilos presente en el templo Huyen Khong. (Foto: VNA)
Construcción de inspiración japonesa en el recinto del templo Huyen Khong. (Foto: VNA)
Construcción de inspiración japonesa en el recinto del templo Huyen Khong. (Foto: VNA)
Vista posterior de la pagoda Dai Giac, en el templo Huyen Khong, una réplica a menor escala de la gran estupa Mahabodhi Gaya de la India. (Foto: VNA)
Vista posterior de la pagoda Dai Giac, en el templo Huyen Khong, una réplica a menor escala de la gran estupa Mahabodhi Gaya de la India. (Foto: VNA)
Otra vista posterior de la pagoda Dai Giac, en el templo Huyen Khong, una réplica a menor escala de la gran estupa Mahabodhi Gaya de la India. (Foto: VNA)
Otra vista posterior de la pagoda Dai Giac, en el templo Huyen Khong, una réplica a menor escala de la gran estupa Mahabodhi Gaya de la India. (Foto: VNA)
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Templo Huyen Khong: una singular fusión arquitectónica en la antigua capital imperial de Hue

Ubicado en el barrio de Kim Long, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de Hue, el templo Huyen Khong es uno de los destinos más destacados de la antigua capital imperial. Restaurado en 1978, se ha consolidado como un importante atractivo de turismo espiritual gracias a su singular arquitectura, que fusiona influencias de Japón e India con la esencia de la cultura vietnamita y los refinados rasgos de la arquitectura palaciega de Hue.

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