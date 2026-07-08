Cultura-Deporte

Artículos de recuerdo: Narrativas de la identidad e imagen de Vietnam

Alineados con la Decisión 173/QD-TTg, espacios como el Templo de la Literatura y marcas creativas locales transforman el patrimonio y el diseño sostenible en herramientas de diplomacia cultural.

Los suvenires se consolidan como embajadores de la identidad de Vietnam (Foto: VNA)
Los suvenires se consolidan como embajadores de la identidad de Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Los suvenires y artículos de recuerdo se perfilan como herramientas estratégicas para proyectar la identidad y la imagen de Vietnam hacia el exterior, al transformar los abundantes recursos culturales y el pensamiento creativo contemporáneo en mensajeros tangibles del país e impulsar el desarrollo de las industrias culturales.

Esta visión se alinea con la Estrategia de comunicación para la promoción de la imagen de Vietnam en el extranjero en el período 2026-2030, con visión hacia 2045, emitida recientemente por el Gobierno mediante la Decisión 173/QD-TTg el 27 de enero de 2026, la cual exige explotar activamente la “narrativa vietnamita” a través de productos emblemáticos en diversos sectores.

En el contexto actual, instituciones culturales como el Centro de Actividades Científicas y Culturales del Templo de la Literatura (Van Mieu - Quoc Tu Giam) lideran el desarrollo de suvenires basados en el valor patrimonial.

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Los suvenires se consolidan como embajadores de la identidad de Vietnam (Foto: VNA)

Mediante un modelo que vincula a investigadores, diseñadores jóvenes y artesanos de aldeas de oficios tradicionales, la entidad diseña objetos funcionales que transmiten de forma didáctica la historia de la educación y el sistema de exámenes imperiales, acercando el legado histórico al público contemporáneo mediante lenguajes visuales modernos.

La concepción del suvenir ha evolucionado más allá de los símbolos tradicionales recurrentes como la túnica ao dai, el sombrero de hojas cónico non la o el mercado flotante de Cai Rang. Diversas marcas locales, tales como Liu Lo Arts & Craft, enfocan sus propuestas en capturar el dinamismo de la vida cotidiana y el rostro moderno de la nación indochina, convirtiendo cada postal o pieza artesanal en un canal de diplomacia cultural y un punto de contacto emocional con el turista internacional.

A pesar de este dinamismo, el mercado de suvenires e industrias creativas no explota plenamente el potencial de los gremios artesanales y los saberes locales, registrando aún debilidades estructurales debido a la monotonía de los diseños, la falta de identidad de marca específica en destinos patrimoniales notables y la escasa narrativa cultural integrada en los objetos, lo cual limita su competitividad y su capacidad de comunicar la identidad del país.

Frente a las actuales tendencias de consumo, los viajeros muestran una preferencia clara por productos ecológicos, sostenibles y con fuerte arraigo comunitario, donde el valor reside en la destreza del artesano y el significado detrás de la pieza.

Expertos de la Feria de Artesanía de Hanoi (Nghe Nghe Art Fair) apuntan que los consumidores ya no evalúan el suvenir solo por su utilidad, sino por su capacidad de generar empatía con el destino visitado.

Para consolidar un ecosistema integrado, académicos de la Universidad Nacional de Hanoi sugieren que las redes de creadores y productores deben adelantarse a las tendencias del mercado global mediante la inversión en el diseño de nuevos productos y el fomento de alianzas estratégicas entre artistas y depositarios de saberes ancestrales.

De acuerdo con los especialistas, resulta indispensable perfeccionar el marco político institucional, establecer normativas rigurosas sobre el origen y la calidad de los artículos, elevar las capacidades técnicas de los artesanos y estructurar cadenas de suministro eficientes que armonicen la preservación de las artesanías tradicionales con la adopción de tendencias del diseño contemporáneo./.

VNA
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