Cultura-Deporte

Mundial 2026 brinda a restaurantes vietnamitas en Canadá oportunidad de promocionar gastronomía

Restaurantes vietnamitas en Canadá aprovechan la Copa Mundial 2026 para promover platos tradicionales como el pho y acercar su cultura a aficionados internacionales.

El pho, un famoso plato tradicional vietnamita, es muy apreciado por los visitantes internacionales (Foto: VNA)
El pho, un famoso plato tradicional vietnamita, es muy apreciado por los visitantes internacionales (Foto: VNA)

Ottawa (VNA) - La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha llevado entusiasmo a los estadios y las zonas para aficionados (Fan Zones), sino que también ha impulsado la actividad de los restaurantes en todo Canadá.

Para muchos establecimientos de cocina vietnamita, el torneo representa una valiosa oportunidad para dar a conocer la gastronomía tradicional del país asático a los comensales locales, los visitantes internacionales y los aficionados al fútbol procedentes de todo el mundo.

El restaurante Sen Vietnamese Cuisine ha sido decorado con las banderas nacionales de los países participantes en el torneo y equipado con una pantalla gigante, lo que permite a los clientes disfrutar de auténticos platos vietnamitas mientras siguen los partidos de sus selecciones favoritas.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá, la gerente del restaurante, Huong Nguyen, explicó que la decoración fue concebida para crear un ambiente acogedor para clientes de todas las nacionalidades.

Con motivo de la Copa Mundial, el restaurante también ha incrementado sus existencias de alimentos y reforzado su plantilla para atender el mayor número de clientes durante los días de partido, convirtiéndose en un popular punto de encuentro donde los asistentes pueden disfrutar del fútbol mientras descubren los sabores de Vietnam.

Kennice, una clienta habitual, afirmó que el pho (sopa de fideos de arroz) sigue siendo su plato vietnamita favorito. Según comentó, el ambiente cálido y acogedor del restaurante, junto con la excelente calidad de la comida, la anima a regresar con frecuencia.

Para los vietnamitas residentes en el extranjero, este plato representa mucho más que una experiencia gastronómica, ya que también evoca los recuerdos de su tierra natal.

Thuy Dao, una turista vietnamita-estadounidense que visitó Canadá durante la Copa Mundial, señaló que el tazón de pho que degustó en Sen Vietnamese Cuisine le recordó el sabor auténtico de Vietnam.

“El aroma era irresistible desde el momento en que llegó el plato. Tras el primer bocado, descubrí un sabor intenso e inolvidable. Los fideos de arroz frescos fueron del agrado de toda mi familia”, afirmó, y añadió que disfrutar de la cocina vietnamita mientras seguía los partidos del Mundial en una pantalla gigante hizo que la experiencia fuera aún más especial.

Huong Nguyen destacó que, aunque ella y sus compañeros viven y trabajan en Canadá, siguen sintiéndose profundamente orgullosos de la cultura y la gastronomía de su país de origen.

Explicó que esperan aprovechar al máximo la celebración de la Copa Mundial para acercar la cocina vietnamita a un público más amplio y demostrar todo su atractivo.

Así como el fútbol une a personas de diferentes países, la gastronomía vietnamita actúa como un puente que ayuda a los visitantes internacionales a comprender mejor la cultura, la gente y la dinámica comunidad vietnamita residente en la multicultural sociedad canadiense./.

VNA
#cocina vietnamita #pho #Canadá #restaurantes vietnamitas
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Comensales quedan cautivados por platos culinarios vietnamitas. (Fuente: VNA)

Gastronomía vietnamita acerca su riqueza cultural al público sudafricano

La jornada gastronómica Vietnam Cuisine Day 2026, celebrada el 19 de junio en la Embajada de Vietnam en Pretoria, reunió a más de un centenar de invitados y se convirtió en una ventana para descubrir la riqueza cultural del país asiático a través de los sabores característicos de sus tres regiones.

Ver más

GAM Esports representará a Vietnam en Copa Mundial de Esports 2026. Foto: VIRESA

GAM Esports representará a Vietnam en Copa Mundial de Esports 2026

El equipo vietnamita GAM Esports representará al país en la Copa Mundial de Esports (EWC) 2026, donde competirá en las categorías League of Legends y PUBG Battlegrounds, según anunció la Asociación Vietnamita de Deportes Electrónicos y Recreativos (VIRESA).

Templo Huyen Khong: una singular fusión arquitectónica en la antigua capital imperial de Hue

Templo Huyen Khong: una singular fusión arquitectónica en la antigua capital imperial de Hue

Ubicado en el barrio de Kim Long, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de Hue, el templo Huyen Khong es uno de los destinos más destacados de la antigua capital imperial. Restaurado en 1978, se ha consolidado como un importante atractivo de turismo espiritual gracias a su singular arquitectura, que fusiona influencias de Japón e India con la esencia de la cultura vietnamita y los refinados rasgos de la arquitectura palaciega de Hue.

Vong Hai Dai: el mirador con las mejores vistas de las montañas y el mar de Hue

Vong Hai Dai: el mirador con las mejores vistas de las montañas y el mar de Hue

Construido por los franceses a principios del siglo XX, Vong Hai Dai, ubicado en el Parque Nacional Bach Ma, es uno de los miradores más famosos de la región. Desde aquí, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica de las montañas y los bosques, la bahía de Lang Co, el lago Truoi y el Mar del Este.

Realizadores de la serie documental (Foto: TFS)

Estrenan serie documental sobre el medio siglo de Ciudad Ho Chi Minh

El Estudio de Cine de la Televisión de Ciudad Ho Chi Minh (TFS) estrenó la serie documental de cinco episodios “Ciudad Ho Chi Minh - Medio siglo con el nombre del Presidente”. La producción conmemora los 50 años desde que Saigón - Gia Dinh adoptó el nombre del líder revolucionario Ho Chi Minh, repasando los archivos históricos desde la propuesta popular de 1946 hasta su rol moderno como metrópoli global.