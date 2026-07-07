Mundial 2026 brinda a restaurantes vietnamitas en Canadá oportunidad de promocionar gastronomía

Ottawa (VNA) - La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha llevado entusiasmo a los estadios y las zonas para aficionados (Fan Zones), sino que también ha impulsado la actividad de los restaurantes en todo Canadá.

Para muchos establecimientos de cocina vietnamita, el torneo representa una valiosa oportunidad para dar a conocer la gastronomía tradicional del país asático a los comensales locales, los visitantes internacionales y los aficionados al fútbol procedentes de todo el mundo.

El restaurante Sen Vietnamese Cuisine ha sido decorado con las banderas nacionales de los países participantes en el torneo y equipado con una pantalla gigante, lo que permite a los clientes disfrutar de auténticos platos vietnamitas mientras siguen los partidos de sus selecciones favoritas.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá, la gerente del restaurante, Huong Nguyen, explicó que la decoración fue concebida para crear un ambiente acogedor para clientes de todas las nacionalidades.

Con motivo de la Copa Mundial, el restaurante también ha incrementado sus existencias de alimentos y reforzado su plantilla para atender el mayor número de clientes durante los días de partido, convirtiéndose en un popular punto de encuentro donde los asistentes pueden disfrutar del fútbol mientras descubren los sabores de Vietnam.

Kennice, una clienta habitual, afirmó que el pho (sopa de fideos de arroz) sigue siendo su plato vietnamita favorito. Según comentó, el ambiente cálido y acogedor del restaurante, junto con la excelente calidad de la comida, la anima a regresar con frecuencia.

Para los vietnamitas residentes en el extranjero, este plato representa mucho más que una experiencia gastronómica, ya que también evoca los recuerdos de su tierra natal.

Thuy Dao, una turista vietnamita-estadounidense que visitó Canadá durante la Copa Mundial, señaló que el tazón de pho que degustó en Sen Vietnamese Cuisine le recordó el sabor auténtico de Vietnam.

“El aroma era irresistible desde el momento en que llegó el plato. Tras el primer bocado, descubrí un sabor intenso e inolvidable. Los fideos de arroz frescos fueron del agrado de toda mi familia”, afirmó, y añadió que disfrutar de la cocina vietnamita mientras seguía los partidos del Mundial en una pantalla gigante hizo que la experiencia fuera aún más especial.

Huong Nguyen destacó que, aunque ella y sus compañeros viven y trabajan en Canadá, siguen sintiéndose profundamente orgullosos de la cultura y la gastronomía de su país de origen.

Explicó que esperan aprovechar al máximo la celebración de la Copa Mundial para acercar la cocina vietnamita a un público más amplio y demostrar todo su atractivo.

Así como el fútbol une a personas de diferentes países, la gastronomía vietnamita actúa como un puente que ayuda a los visitantes internacionales a comprender mejor la cultura, la gente y la dinámica comunidad vietnamita residente en la multicultural sociedad canadiense./.

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