Descubre las playas más hermosas de Vietnam, según las recomendaciones de Lonely Planet

Hanoi (VNA) - La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam ha destacado la selección de 10 playas imprescindibles publicada por la prestigiosa guía de viajes Lonely Planet, una lista dirigida a los viajeros internacionales que visiten el país durante la temporada de verano. Entre los destinos recomendados figuran Nha Trang, Mui Ne, Phu Quoc, My Khe, An Bang, Con Son y Cat Ba, entre otros, que prometen experiencias inolvidables a lo largo del litoral vietnamita.



Con más de tres mil 200 kilómetros de costa, Vietnam alberga cientos de playas de gran diversidad paisajística: desde extensos litorales de arena blanca y aguas cristalinas hasta bahías vírgenes rodeadas de montañas y bosques tropicales.



Nha Trang

En la provincia de Khanh Hoa, la playa urbana de Nha Trang es uno de los principales atractivos del país. Sus seis kilómetros de costa combinan el ambiente relajado de un destino vacacional con el dinamismo de una ciudad costera. A lo largo del paseo marítimo se encuentran lugares emblemáticos como el Sailing Club y el famoso restaurante cervecero Louisiane, ideales para disfrutar del paisaje mientras se observa la animada vida junto al mar.



Más al sur, el entorno se vuelve más tranquilo, perfecto para quienes buscan mayor privacidad. Desde allí también parten excursiones a las islas cercanas y actividades de buceo que permiten descubrir la riqueza natural de la bahía de Nha Trang.



Mui Ne

Para los amantes de los deportes acuáticos, Mui Ne es uno de los destinos más atractivos de Vietnam. Sus aguas azules, el sol durante gran parte del año y los fuertes vientos crean las condiciones ideales para practicar actividades náuticas.



Además de contar con exclusivos complejos turísticos frente al mar, Mui Ne es reconocido como uno de los mejores lugares del país para practicar kitesurf, especialmente entre finales de octubre y abril. Durante esta temporada, las coloridas cometas que surcan el horizonte se han convertido en una de las imágenes más representativas del destino.



Phu Quoc

La isla de Phu Quoc ocupa un lugar destacado entre las playas más bellas de Vietnam. Según Lonely Planet, este destino ofrece una combinación excepcional de mar cristalino y extensos bosques tropicales que aún conservan su estado natural, proporcionando un ambiente de tranquilidad y desconexión. Además de ser un excelente lugar para largas estancias de descanso, la isla ofrece excursiones a los islotes del archipiélago y la posibilidad de recorrer el teleférico An Thoi–Hon Thom, desde donde se obtienen espectaculares vistas panorámicas del mar.



My Khe (Da Nang)

La playa de My Khe, en Da Nang, representa la perfecta convivencia entre el mar y la vida urbana. Desde las primeras horas de la mañana, residentes y visitantes llenan la playa para hacer ejercicio o disfrutar del paisaje, mientras que al atardecer se convierte en uno de los puntos de encuentro más populares de la ciudad.

La actividad pesquera tradicional convive con modernos espacios turísticos, ofreciendo una imagen auténtica de la vida costera vietnamita. Además, es un lugar muy apreciado por los jóvenes gracias a actividades como el surf, el paddle surf (SUP) y las motos acuáticas.



An Bang

A pocos minutos del casco histórico de Hoi An, la playa de An Bang combina un ambiente relajado con la energía característica del turismo en la costa central de Vietnam.



Durante el día, los visitantes pueden bañarse, pasear por la orilla o descansar en los pequeños cafés y restaurantes frente al mar. Al caer la tarde, la playa ofrece uno de los mejores escenarios para contemplar la puesta de sol, mientras que por la noche los bares y restaurantes iluminan la costa creando un ambiente acogedor y animado.



Con Son

La isla de Con Son, perteneciente al archipiélago de Con Dao, conserva un entorno prácticamente intacto. Rodeada de playas tranquilas, pequeñas bahías y arrecifes de coral, mantiene un paisaje dominado por bosques tropicales que llegan hasta la costa.



Además de su riqueza natural, Con Son posee un importante valor histórico, lo que convierte la visita en una experiencia que combina descanso, naturaleza y patrimonio cultural.



Cat Ba

Con sus imponentes elevaciones de piedra caliza, bosques primarios y pequeñas bahías, Cat Ba ofrece uno de los paisajes naturales más espectaculares del norte de Vietnam.



Aunque forma parte de una de las rutas turísticas más conocidas del país, la isla aún conserva rincones tranquilos, especialmente en las playas de Cat Co, ideales para quienes desean combinar el descanso con la exploración de los ecosistemas de la bahía.



Doc Let

Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, Doc Let destaca por su costa de suave pendiente y sus dunas de arena blanca que se extienden junto al mar, formando uno de los paisajes más característicos de la región centro-sur del país. Su ambiente sereno la convierte en un destino ideal para nadar, relajarse y disfrutar de unas vacaciones alejadas del bullicio. En las zonas menos concurridas, la playa ofrece una agradable sensación de privacidad.



My Khe (Quang Ngai)

Aunque comparte nombre con la famosa playa de Da Nang, la My Khe de la provincia de Quang Ngai ofrece un ambiente mucho más tranquilo.



Su extensa franja de arena y sus aguas poco profundas la convierten en un lugar especialmente adecuado para familias con niños y viajeros que buscan unas vacaciones relajadas. Lejos del desarrollo turístico masivo, esta playa mantiene un carácter sencillo y auténtico, ideal para desconectar.



Ho Coc

Situada a poco más de dos horas por carretera desde Ciudad Ho Chi Minh, Ho Coc es una excelente opción para escapadas de fin de semana o vacaciones cortas.



Esta playa destaca por su entorno natural prácticamente intacto, donde el bosque tropical llega hasta la misma orilla del mar, creando un ambiente de paz y aislamiento. Aunque recibe un mayor número de visitantes durante los fines de semana, entre semana conserva la tranquilidad que la convierte en uno de los destinos preferidos para quienes buscan descansar en contacto con la naturaleza./.

VNA