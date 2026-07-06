Revista francesa sugiere itinerario para descubrir Vietnam

París (VNA) - La revista francesa Paris Match, en su edición de principios de julio, publicó un extenso reportaje en el que presenta a Vietnam como un destino que reúne experiencias muy diversas, donde los viajeros pueden descubrir playas, patrimonio cultural, montañas y la vida local en un solo recorrido.



Según el artículo, el itinerario abarca destinos como Da Nang, Hoi An, la bahía de Ha Long, Yen Tu y Ninh Binh, mostrando un Vietnam de paisajes variados, rica identidad cultural y creciente atractivo en el mapa turístico internacional.



El recorrido comienza en Da Nang, ciudad costera de la región central que en el pasado albergó una base militar estadounidense durante la guerra. Paris Match destaca que la urbe se ha convertido en uno de los principales centros turísticos del país, con numerosos complejos hoteleros y resorts a lo largo de su litoral.



Asimismo, señala que la península de Son Tra, donde antes funcionaban estaciones de radar militares, es hoy un destino reconocido por la belleza de sus bosques y playas.



La revista considera que el desarrollo de la infraestructura turística ha transformado el panorama de Da Nang y elogia varios establecimientos de alojamiento de alta gama por su armoniosa integración entre arquitectura, naturaleza y servicios.



Desde allí, el recorrido continúa hacia Hoi An, ciudad antigua reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural de la Humanidad.



El reportaje destaca que la localidad conserva casi intactas sus antiguas viviendas, el puente cubierto japonés y los salones de asamblea de la comunidad china, vestigios de su pasado como un importante puerto comercial. Al caer la noche, miles de faroles iluminan las calles y se reflejan sobre el río Hoai, creando un paisaje de singular encanto.



La publicación también resalta el museo Patrimonio Precioso, del fotógrafo francés Réhahn, ubicado en Hoi An. Tras más de 15 años viviendo y recorriendo Vietnam, el artista ha documentado los retratos, trajes tradicionales y modos de vida de los 54 grupos étnicos del país. Según la revista, su obra refleja la diversidad cultural vietnamita y ensalza la belleza y la dignidad de su pueblo.



La siguiente parada es la bahía de Ha Long, considerada por Paris Match como uno de los paisajes naturales más famosos del mundo gracias a sus miles de islotes de piedra caliza, cuevas y espectaculares escenarios naturales.



No obstante, advierte que el creciente flujo de visitantes supone un desafío para la conservación del sitio, ya que durante las temporadas de mayor afluencia decenas de embarcaciones turísticas navegan simultáneamente por la bahía, lo que obliga a las autoridades a adoptar medidas para gestionar el turismo de forma sostenible.



En el norte del país, la revista presenta Yen Tu como un destacado destino cultural y espiritual, donde los visitantes pueden disfrutar de un ambiente de serenidad en plena naturaleza. Asimismo, señala que los establecimientos de alojamiento de la zona, inspirados en la arquitectura tradicional, ofrecen experiencias vinculadas con la meditación, el bienestar y la cultura local.



Muy cerca de Yen Tu se encuentra la provincia de Ninh Binh, conocida por muchos viajeros como la "bahía de Ha Long terrestre". Según la publicación, sus montañas kársticas, arrozales y ríos serpenteantes conforman un paisaje excepcional.



En el complejo paisajístico de Trang An, único patrimonio mixto de la UNESCO en el Sudeste Asiático, los visitantes pueden recorrer en bote cuevas y formaciones rocosas para admirar la belleza natural del lugar.



Al concluir el reportaje, Paris Match afirma que el atractivo de Vietnam va más allá de sus paisajes o complejos turísticos. A su juicio, la combinación de naturaleza, historia, patrimonio y vida local convierte al país en un destino con un encanto singular para los viajeros internacionales./.

VNA