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Sesenta obras de arte celebran el legado del Templo de la Literatura en Hanoi

La exposición "Quoc Tu Giam en el Arte" reúne 60 obras de 34 artistas para celebrar los 950 años de la primera universidad nacional de Vietnam.

En la ceremonia inaugural (Fuente: VNA)
En la ceremonia inaugural (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La exposición "Quoc Tu Giam en el Arte", en desarrollo en el complejo Van Mieu - Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura), reúne obras de 34 artistas para conmemorar los 950 años de la primera universidad nacional de Vietnam y rendir homenaje a su legado cultural, académico e histórico.

El subdirector del centro cultural y científico, Nguyen Van Tu, señaló durante la inauguración el 5 de julio que la muestra estará abierta durante un mes y reúne obras que capturan la esencia del sitio histórico mediante diversos enfoques, desde documentos de archivo hasta piezas contemporáneas.

El objetivo es acercar al público a este tesoro nacional, mantener vivo el espíritu académico de Vietnam y revalorizar la importancia cultural del sitio en la vida moderna.

El curador Nguyen The Son describió la exposición como una oportunidad para redescubrir el rico legado artístico que el templo ha inspirado a lo largo de los siglos.

Bocetos y óleos de principios del siglo XX de artistas franceses conviven con obras de generaciones de pintores formados en la Escuela de Bellas Artes de Indochina, junto a creadores contemporáneos. El complejo nunca ha dejado de ser fuente de inspiración, reflejando tanto su evolución como el pulso cultural de Thang Long-Hanoi.

Las 60 obras, presentadas en una amplia variedad de técnicas, generan un diálogo que trasciende generaciones y fronteras, reuniendo a artistas, arquitectos y diseñadores vietnamitas y extranjeros, añadió Son.

El arquitecto Tran Huy Anh, miembro permanente de la Asociación de Bellas Artes de Hanoi, afirmó que la exposición va más allá de una simple expresión artística. Refleja las esperanzas, los sueños y el profundo amor por el aprendizaje que han caracterizado a generaciones de vietnamitas.

Gran parte del interés radica en la propia selección de obras, que incluye a reconocidos profesores y pintores consagrados junto a investigadores doctorales, estudiantes de posgrado y jóvenes artistas emergentes. Muchas piezas abordan el sitio patrimonial desde nuevas perspectivas, explorando no solo su historia y cultura, sino también su entorno natural, la biodiversidad y el desarrollo sostenible, agregó./.

VNA
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