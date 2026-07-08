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Día de Vietnam 2026 fortalece los lazos culturales entre Vietnam y Eslovaquia

La Embajada de Vietnam en Eslovaquia, en coordinación con la comunidad coterránea residente en ese país, celebró con éxito el Día de Vietnam 2026 en la ciudad de Trnava, un evento que reunió a numerosos habitantes locales, amigos internacionales y miembros de la colectividad vietnamita.

El embajador Pham Truong Giang entrega un certificado de reconocimiento del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam al Comité Ejecutivo de la Asociación de Vietnamitas en Eslovaquia. (Foto: VNA)
El embajador Pham Truong Giang entrega un certificado de reconocimiento del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam al Comité Ejecutivo de la Asociación de Vietnamitas en Eslovaquia. (Foto: VNA)

Praga (VNA) - La Embajada de Vietnam en Eslovaquia, en coordinación con la comunidad coterránea residente en ese país, celebró con éxito el Día de Vietnam 2026 en la ciudad de Trnava, un evento que reunió a numerosos habitantes locales, amigos internacionales y miembros de la colectividad vietnamita.

Nacido como un festival comunitario, el programa se ha consolidado como una cita cultural anual de gran repercusión en Eslovaquia. Desde su primera edición en Bratislava en 2022, seguida por Košice en 2023 y nuevamente Bratislava en 2024, el evento se ha convertido en un importante puente para acercar al público eslovaco a la cultura, la historia y las tradiciones de Vietnam.

Durante la ceremonia inaugural, el embajador de Vietnam en Eslovaquia, Pham Truong Giang, destacó que, aunque la comunidad vietnamita no es numerosa, ha demostrado una notable capacidad de integración y un firme apego a sus raíces, contribuyendo activamente al desarrollo socioeconómico del país anfitrión y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El diplomático expresó además su confianza en que, tras la elevación de las relaciones entre ambos países al nivel de Asociación Estratégica en abril de 2026, la comunidad vietnamita, especialmente las nuevas generaciones, continuará desempeñando un papel de puente entre las dos naciones.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vietnamitas en Eslovaquia, Nguyen Duy Vu, destacó la amplia acogida del evento y resaltó la contribución del colectivo Vietnamské Korene (Raíces Vietnamitas), integrado por jóvenes de origen vietnamita nacidos y criados en Eslovaquia, a la organización de esta edición.

En la ocasión, el embajador Pham Truong Giang entregó, en nombre del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, un certificado de reconocimiento a la Asociación de Vietnamitas en Eslovaquia por su contribución al fortalecimiento de la solidaridad de la comunidad vietnamita residente en el exterior.

El programa ofreció una amplia muestra de la cultura vietnamita mediante exposiciones, espacios gastronómicos, exhibición de productos tradicionales y diversas actividades de intercambio cultural. Las presentaciones de danzas tradicionales, danza del bambú, danza del león, interpretaciones con instrumentos musicales tradicionales, un desfile de ao dai (trajes tradicionales de mujeres vietnamitas) y espectáculos musicales crearon un ambiente festivo que despertó gran interés entre los asistentes.

La gastronomía vietnamita, preparada por restaurantes establecidos en Eslovaquia, junto con los juegos populares y las actividades dirigidas a los niños, también recibió una excelente acogida. Numerosos visitantes eslovacos e internacionales expresaron su admiración por la riqueza de la cultura vietnamita y reconocieron las aportaciones de la comunidad vietnamita al desarrollo económico y social del país europeo.

El éxito del Día de Vietnam 2026 reafirmó el papel de la diplomacia cultural y de los intercambios entre los pueblos en el fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y Eslovaquia, al tiempo que proyectó la imagen de un país con una rica identidad cultural y de una comunidad vietnamita unida, integrada y comprometida tanto con su patria de origen como con la sociedad que la acoge./.

VNA
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