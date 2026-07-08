Refuerzan vínculos económicos y turísticos entre localidades de Vietnam y Rusia

Moscú (VNA)- El interés de los habitantes de la región rusa del Ural por los destinos turísticos de Vietnam en general y de la provincia de Quang Ninh en particular es enorme, afirmó Ilya Skidin, encargado de relaciones internacionales y economía exterior del óblast de Sverdlovsk, en el país euroasiático.



Skidin dio tales declaraciones en una conferencia para la promoción de inversiones, comercio y turismo de Quang Ninh, celebrada el 7 de julio, con la participación de cerca de 30 empresas, funcionarios y representantes de asociaciones empresariales y turísticas de Sverdlovsk. Por la parte de Quang Ninh, asistieron 10 empresas junto con la delegación de líderes de la localidad vietnamita.



Durante su intervención en la cita, la cónsul general de Vietnam en Ekaterimburgo, Nguyen Mai Huong, valoró altamente el interés de la provincia de Quang Ninh hacia Sverdlovsk, un importante centro industrial de Rusia. Destacó que ambas localidades comparten muchas similitudes, ya que Quang Ninh es un nodo industrial, logístico y de servicios, además de poseer la bahía de Ha Long, un destino turístico de renombre mundial.



Al presentar el potencial local, Nguyen Chi Thanh, vicepresidente permanente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Quang Ninh, indicó que la provincia persevera en la construcción de un entorno de inversión transparente, el desarrollo de la economía verde, la transformación digital, la innovación y el crecimiento sostenible.



La administración provincial está lista para generar todas las condiciones favorables para que las empresas rusas investiguen, realicen prospecciones y desplieguen proyectos de inversión a largo plazo, prometió.



Del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en Ekaterimburgo, Aleksandr Ivanov enfatizó los lazos sólidos y constructivos entre ambos países.



En Vietnam, un destino turístico de renombre mundial, los visitantes rusos son recibidos con los brazos abiertos y disfrutan de la hospitalidad del pueblo local, un factor importante que los motiva a regresar en repetidas ocasiones, remarcó.



En tal sentido, expresó su esperanza de que la conferencia marque el inicio de una asociación duradera, sólida y mutuamente beneficiosa, que genere prosperidad económica y crecimiento, y contribuya a consolidar la amistad entre ambos países.



En el marco de la conferencia, las empresas de ambas partes participaron en sesiones de conexión B2B. Un representante del Grupo Viet Thuan compartió que la empresa recibió una gran atención por sus servicios de cruceros de 5 estrellas en la bahía de Ha Long y que ya cuenta con personal capacitado en el idioma ruso para atender a los visitantes.



Otro representante de Opora, una asociación de pequeñas y medianas empresas de Rusia en Sverdlovsk, manifestó su disposición para apoyar la organización de una delegación de empresas de la región del Ural hacia Quang Ninh, con el objetivo de fomentar la cooperación en inversión, comercio y turismo.



Al término de la conferencia, las empresas de ambas partes firmaron cinco memorandos de entendimiento de cooperación./.

VNA