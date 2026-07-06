Vietnam moderniza red nacional de puertos marítimos para reforzar su competitividad

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Hanoi (VNA) -Vietnam está acelerando el desarrollo de su sistema portuario y de su red de transporte multimodal como parte de su estrategia para convertirse en una nación con alta capacidad en ese ámbito bajo la Resolución N.º 36-NQ/TW del Comité Central del Partido sobre el desarrollo sostenible de la economía marítima hasta 2030, con visión hacia 2045.

El firme posicionamiento del país al respecto fue destacado en el Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores (CPPI) 2025, publicado conjuntamente por el Banco Mundial (BM) y la firma S&P Global Market Intelligence.

Por segundo año consecutivo, los puertos de Cai Mep y de Hai Phong se situaron entre los 20 embarcaderos de contenedores más eficientes del mundo, ocupando los puestos 11 y 13, respectivamente.

La ciudad de Hai Phong se ha convertido en uno de los principales centros logísticos de Vietnam gracias a una red de transporte integrada que combina autopistas, un aeropuerto internacional, una línea ferroviaria de alta velocidad planificada y un puerto de aguas profundas capaz de recibir buques de más de 200 mil toneladas de peso muerto (DWT), con conexiones directas a Europa y América.

La infraestructura portuaria de la ciudad se amplió aún más en 2025 con la inauguración de la terminal de contenedores internacionales Hateco Hai Phong (HHIT), financiada con capital privado, que puede acoger simultáneamente dos buques portacontenedores de hasta 200 mil DWT.

La empresa del puerto de Hai Phong también puso en funcionamiento los muelles N.º 3 y N.º 4 del puerto de Lach Huyen, añadiendo hasta 1,5 millones de TEU de capacidad anual de manipulación.

El director de la Administración Marítima y de Vías Navegables de Vietnam, Le Do Muoi, afirmó que las políticas que fomentan la inversión privada han permitido que el sistema portuario del país registre avances significativos, mejorando su posición en el mapa marítimo global.

En el primer semestre de este año, el volumen de carga a través de los puertos marítimos y vías navegables interiores de Vietnam alcanzó aproximadamente 687,5 millones de toneladas, un aumento del 18% interanual, mientras que el tráfico de contenedores creció un 12% hasta alrededor de 18 millones de TEU.

Según el plan maestro ajustado para el sistema portuario para el período 2021-2030, con visión hacia 2050, Vietnam prevé invertir casi 13,7 mil millones de dólares en su red portuaria.

El viceministro de Construcción, Nguyen Xuan Sang, señaló que las inversiones de importantes operadores globales, incluidos APM Terminals, PSA International y SSA Marine, han contribuido a construir un sistema portuario moderno capaz de recibir algunos de los buques más grandes del mundo.

Añadió que situar los puertos en el centro de la conectividad logística, promover la transformación digital y verde, y desarrollar una base de datos logística nacional son claves para construir un sistema de transporte multimodal eficiente y sostenible.

El Ministerio de Construcción también está finalizando planes que abarcan los cinco modos de transporte, mientras que un borrador del Código Marítimo y de Vías Navegables de Vietnam introduce políticas para fortalecer la conectividad multimodal y fomentar una mayor participación del sector privado.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), entre el 80% y el 90% del comercio mundial de mercancías se transporta por mar, lo que convierte a los puertos en la columna vertebral de las redes logísticas internacionales que conectan el transporte marítimo, por carretera, ferrocarril, vías navegables interiores y aéreo.

Vietnam cuenta actualmente con 34 puertos marítimos y 320 muelles, que manejaron más de 960 millones de toneladas de carga en 2025, situando al país entre los mercados marítimos de más rápido crecimiento de la región.

A pesar de los avances, aún persisten desafíos, incluyendo infraestructuras insuficientes en algunas localidades, conexiones de transporte fragmentadas y costos logísticos relativamente altos.

Para abordar estos problemas, el sector marítimo está priorizando el desarrollo de los puertos como nodos nacionales de transporte, ampliando la conectividad multimodal y adoptando una gestión logística integrada. Los representantes del sector también han pedido una mayor inversión en conexiones ferroviarias y fluviales interiores, depósitos de contenedores interiores, centros logísticos y una plataforma nacional de datos logísticos para mejorar la conectividad y la eficiencia de la red de transporte de Vietnam./.

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