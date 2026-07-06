Evidencias del dinamismo de la economía de Vietnam

Hanoi (VNA) - La inclusión de Vietnam en el grupo de países de ingresos medianos-altos por parte del Banco Mundial (BM), luego de que su Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita alcanzara los cuatro mil 970 dólares en 2025, refleja los notables esfuerzos de desarrollo de la nación indochina. No obstante, este hito también plantea nuevas exigencias estructurales para su modelo de crecimiento económico en una etapa inédita.



Al analizar el panorama macroeconómico de los últimos cinco años (2021-2025), el incremento promedio del INB a una tasa del 10% anual se erige como la prueba más fidedigna de la resiliencia y el dinamismo de la economía nacional.



Según los informes del BM, este rendimiento estuvo impulsado por dos pilares fundamentales: la sólida recuperación de las exportaciones (con un alza superior al 15% en el bienio 2024-2025) y la capacidad de mantener un impresionante ritmo de expansión del Producto Interno Bruto (PIB), que encadenó tasas del 7% y 8% en dos años consecutivos.



El experto económico Le Duy Binh, director ejecutivo de la empresa de consultoría Economica Vietnam, evaluó que este ascenso representa tanto un reconocimiento institucional a los logros acumulados como un llamado a ejecutar reformas profundas con miras a transformar al país en una economía de ingresos altos.



Cabe destacar que la clasificación del BM se fundamenta en el INB en lugar del PIB. Mientras que el PIB mide el valor total de los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras de una nación, el INB calcula el ingreso total generado por los ciudadanos y las empresas del país, independientemente de si se ubican en el territorio nacional o en el extranjero, bajo la fórmula matemática: INB = PIB + ingresos netos por factores del exterior.



Al cruzar el umbral de los cuatro mil 636 dólares por parte del INB, Vietnam confirmó que ha comenzado a incrementar el valor añadido de su propiedad en las cadenas de suministro globales, superando la condición de ser únicamente un “taller de ensamblaje” con un PIB nominal de 514,7 mil millones de dólares.



Tras haber ingresado al grupo de ingresos medianos-bajos en 2009, la economía vietnamita requirió de 17 años de esfuerzos continuos para escalar a este nuevo peldaño del desarrollo.



Sin embargo, el doctor Le Duy Binh advirtió que esta categorización no debe ser considerada una meta final, sino un trampolín.



En paralelo con la expansión cuantitativa de la economía, el país debe consolidar sus bases cualitativas mediante el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica, la innovación, la calidad del capital humano y el ascenso en la cadena de valor internacional.



En el corto y mediano plazo, Vietnam encarará retos complejos como el envejecimiento demográfico, las presiones en los sistemas de seguridad social, la disparidad de ingresos derivada de un crecimiento acelerado y la demanda exponencial de energía. Para asegurar la sostenibilidad, la nación no tiene otra alternativa que promover un crecimiento verde y reducir las emisiones de carbono.



Por su parte, la jefa del Departamento del Sistema de Cuentas Nacionales de la Oficina Nacional de Estadísticas, Nguyen Thi Mai Hanh, puntualizó que este reajuste técnico del BM no equivale automáticamente a que Vietnam sea un país desarrollado ni acorta de inmediato la brecha de ingresos reales con las potencias económicas.



La funcionaria enfatizó que los índices estadísticos deben traducirse en mejoras tangibles en el nivel de vida de la población. Al respecto, los datos de la institución indican que el ingreso promedio mensual de los trabajadores en el segundo trimestre de 2026 se situó cerca de los nueve millones de dong (equivalente a 342 dólares), experimentando una ligera reducción de 53 mil dong (dos dólares) frente al primer trimestre.



No obstante, en la primera mitad del año, más del 96% de los hogares encuestados informaron que sus ingresos se mantuvieron estables (65%) o aumentaron (31%) en comparación con el mismo período del año anterior.



Desde una perspectiva objetiva, este hito demuestra que Vietnam superó con éxito la fase de acumulación primaria. De acuerdo con los especialistas, la mejora en la clasificación internacional expandirá de forma sustancial la posición diplomática, el “poder blando” y la capacidad de negociación del país en los foros globales, otorgándole una voz de mayor peso y ventajas estratégicas para definir los términos de los tratados de libre comercio de nueva generación./.

VNA