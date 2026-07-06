Economía

Vietnam se consolida como un mercado estratégico para Europa

El portal francés Objectif Eco resaltó la nueva Asociación Estratégica Integral de 2026 y las oportunidades en transición verde, tecnología y cadenas de suministro.

El portal francés Objectif Eco resalta la nueva Asociación Estratégica Integral de 2026 y las oportunidades en transición verde, tecnología y cadenas de suministro. (Foto_ VNA)
El portal francés Objectif Eco resalta la nueva Asociación Estratégica Integral de 2026 y las oportunidades en transición verde, tecnología y cadenas de suministro. (Foto_ VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam se está consolidando como un mercado estratégico y, al mismo tiempo, como uno de los principales centros de producción del Sudeste Asiático, según señaló un artículo recién publicado por el portal francés de información económica “Objectif Eco”.

El artículo destaca que las relaciones económicas entre Vietnam y Europa han entrado en una nueva etapa, en la que la cooperación trasciende la expansión del comercio para centrarse en la inversión, la innovación, la transición ecológica y el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles.

De acuerdo con Objectif Eco, las empresas europeas cuentan con amplias oportunidades en sectores donde poseen una sólida experiencia, como la tecnología industrial, los equipos para el procesamiento de alimentos, la gestión de los recursos hídricos, la logística, la salud, la educación, los servicios profesionales, la energía, la automatización y las soluciones para el desarrollo sostenible.

El artículo también destaca la elevación de las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea al nivel de Asociación Estratégica Integral a comienzos de 2026, y sostiene que este nuevo marco de cooperación aportará un renovado impulso a la colaboración en ámbitos como el comercio, la inversión, la transformación digital, la transición verde, la energía, la acción climática y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.

En un contexto de creciente incertidumbre para la economía mundial, “Objectif Eco” subraya que la relación entre Vietnam y Europa ya no se centra únicamente en incrementar el intercambio comercial, sino también en desarrollar cadenas de suministro seguras, reforzar la cooperación industrial y promover alianzas a largo plazo.

El medio francés concluye que las oportunidades de cooperación entre Vietnam y Europa son hoy más amplias que nunca. No obstante, advierte que convertir ese potencial en resultados concretos requerirá una preparación rigurosa por parte de las empresas de ambas partes, un conocimiento profundo de sus respectivos mercados, una adecuada selección de socios estratégicos y una visión de desarrollo a largo plazo.

En esta nueva etapa, el éxito de las relaciones entre Vietnam y Europa dependerá no solo del volumen del comercio bilateral, sino también de la calidad de la cooperación, del nivel de innovación y de la capacidad de ambas partes para generar valor sostenible a largo plazo./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Objectif Eco #asociacion estrategica #inversion europea #transicion verde #cadenas de suministro #comercio bilateral #Hanoi 2026
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El 2 de julio se publica en el portal francés de noticias económicas Objectif Eco un análisis de las perspectivas de cooperación económica entre Vietnam y Europa. (Foto: VNA)

Medio francés destaca nueva etapa en cooperación económica entre Vietnam y Europa

Las relaciones económicas entre Vietnam y Europa han entrado en una nueva etapa, marcada no solo por la expansión del comercio, sino también por el fortalecimiento de la cooperación en inversión, innovación, transición ecológica y desarrollo de cadenas de suministro sostenibles, destacó el sitio especializado francés Objectif Eco.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Presentan Asociación de Conexión Global Vietnam–Francia

La Asociación de Conexión Global Vietnam–Francia (GCVF) se presentó el 16 de mayo en Francia, con el objetivo de conectar a intelectuales, expertos y empresarios vietnamitas en Francia y Europa, así como impulsar la cooperación en tecnología, innovación e inteligencia artificial (IA).

El espacio de Vietnam fue inaugurado en la Feria de París por el Centro Cultural de Vietnam en Francia (Foto: VNA)

Vietnam inaugura su espacio en la famosa Feria de París

El espacio de Vietnam fue inaugurado en la Feria de París por el Centro Cultural de Vietnam en Francia, reafirmando la presencia continua del país en uno de los eventos comerciales y culturales más destacados de Europa.

Ver más

PIB de vietnam aumenta 8,18% en los primeros seis meses del año

PIB de vietnam aumenta 8,18% en los primeros seis meses del año

La situación socioeconómica de Vietnam durante los primeros seis meses de 2026 registró resultados positivos en la mayoría de los sectores y ámbitos. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,18 % en comparación con el mismo período de 2025, frente al 7,63 % alcanzado en el primer semestre del año anterior.