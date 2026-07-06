Vietnam se consolida como un mercado estratégico para Europa

Hanoi (VNA) - Vietnam se está consolidando como un mercado estratégico y, al mismo tiempo, como uno de los principales centros de producción del Sudeste Asiático, según señaló un artículo recién publicado por el portal francés de información económica “Objectif Eco”.



El artículo destaca que las relaciones económicas entre Vietnam y Europa han entrado en una nueva etapa, en la que la cooperación trasciende la expansión del comercio para centrarse en la inversión, la innovación, la transición ecológica y el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles.



De acuerdo con Objectif Eco, las empresas europeas cuentan con amplias oportunidades en sectores donde poseen una sólida experiencia, como la tecnología industrial, los equipos para el procesamiento de alimentos, la gestión de los recursos hídricos, la logística, la salud, la educación, los servicios profesionales, la energía, la automatización y las soluciones para el desarrollo sostenible.



El artículo también destaca la elevación de las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea al nivel de Asociación Estratégica Integral a comienzos de 2026, y sostiene que este nuevo marco de cooperación aportará un renovado impulso a la colaboración en ámbitos como el comercio, la inversión, la transformación digital, la transición verde, la energía, la acción climática y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.



En un contexto de creciente incertidumbre para la economía mundial, “Objectif Eco” subraya que la relación entre Vietnam y Europa ya no se centra únicamente en incrementar el intercambio comercial, sino también en desarrollar cadenas de suministro seguras, reforzar la cooperación industrial y promover alianzas a largo plazo.



El medio francés concluye que las oportunidades de cooperación entre Vietnam y Europa son hoy más amplias que nunca. No obstante, advierte que convertir ese potencial en resultados concretos requerirá una preparación rigurosa por parte de las empresas de ambas partes, un conocimiento profundo de sus respectivos mercados, una adecuada selección de socios estratégicos y una visión de desarrollo a largo plazo.



En esta nueva etapa, el éxito de las relaciones entre Vietnam y Europa dependerá no solo del volumen del comercio bilateral, sino también de la calidad de la cooperación, del nivel de innovación y de la capacidad de ambas partes para generar valor sostenible a largo plazo./.

VNA