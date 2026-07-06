Presidenta de Asociación Vietnamita de Kansai recibe Premio Ciudadano Global en Japón

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Tokio (VNA) - Le Thuong, presidenta de la Asociación Vietnamita de la región japonesa de Kansai, fue distinguida con el Premio Ciudadano Global de la Asociación Internacional para la Promoción de la Amistad (IHA) durante una ceremonia celebrada el 5 de julio en Osaka, en el marco del XVIII Programa Internacional de Intercambio Cultural y Amistad.

El galardón reconoce las destacadas contribuciones al intercambio cultural, la participación comunitaria y el fortalecimiento de la amistad entre los pueblos.

De acuerdo con la mención del premio, Le Thuong fue reconocida por su labor en favor del entendimiento mutuo entre las naciones, la promoción del intercambio cultural internacional, la organización de numerosas iniciativas comunitarias y el impulso a la cooperación entre Vietnam y Japón en ámbitos como la cultura, la educación, la economía y el desarrollo de recursos humanos.

Como presidenta de la Asociación Vietnamita de la región de Kansai, Le Thuong, junto con el comité ejecutivo de la organización, ha puesto en marcha numerosos programas para apoyar a la comunidad vietnamita en Japón, preservar el idioma y la identidad cultural del país, fortalecer los vínculos con las autoridades y organizaciones japonesas y promover los intercambios entre ambos pueblos, así como la cooperación bilateral.

Durante la ceremonia, el presidente de la IHA, Shinjo Takeshi, elogió la trayectoria de Le Thuong y destacó que su trabajo ha contribuido a estrechar los lazos comunitarios, ampliar los intercambios entre personas y fomentar el espíritu de amistad internacional.

Los organizadores señalaron que Le Thuong fue la única persona extranjera distinguida con este premio en 2026, un reconocimiento que representa un importante logro para la comunidad vietnamita residente en Japón en el ámbito del intercambio cultural internacional.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias, Le Thuong expresó su profundo honor por recibir esta distinción, que considera una gran fuente de motivación tanto para ella como para la Asociación Vietnamita de la región de Kansai, con el fin de continuar promoviendo el intercambio cultural, la participación comunitaria y la amistad entre Vietnam y Japón.

Su reconocimiento como la única extranjera galardonada con el Premio Ciudadano Global 2026 no solo pone de relieve su dedicación personal, sino que también refleja el papel cada vez más activo de la comunidad vietnamita en Japón en la diplomacia pueblo a pueblo, el intercambio cultural y la cooperación internacional, contribuyendo a proyectar la imagen de un Vietnam dinámico, abierto e integrado en el mundo.

Tras la ceremonia de entrega de los premios, se presentaron espectáculos culturales a cargo de grupos artísticos de Vietnam, Corea del Sur, China, India, África y Japón. La delegación vietnamita ofreció actuaciones protagonizadas por miembros de la comunidad vietnamita de la región de Kansai, con el objetivo de dar a conocer el rico patrimonio cultural del país entre el público internacional.

Una presentación de caligrafía titulada "Paz: Una Era de Ascenso", realizada por integrantes de la Asociación Vietnamita de la región de Kansai, recibió una acogida especialmente entusiasta por parte del público.

El Programa Internacional de Intercambio Cultural y Amistad es un evento anual organizado por la IHA con el patrocinio del Gobierno de la Prefectura de Osaka, el Gobierno de la Ciudad de Osaka y el Centro Cultural Coreano de la propia ciudad nipona.

El año 2026 marca el vigésimo aniversario de la IHA, una organización japonesa sin fines de lucro dedicada a promover el intercambio cultural, la amistad internacional y los vínculos entre comunidades multiculturales./.

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